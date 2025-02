Juliana Martins: atriz estará em cartaz na Sala Nelson Pereira dos Santos este fim de semana - Leo Aversa

Publicado 18/02/2025 16:48

Niterói - Estrela de novelas da Rede Globo da década de 1980 aos anos 2000, Juliana Martins apresenta questões recorrentes do universo feminino a partir de suas próprias experiências de vida na comédia “O Prazer é Todo Nosso”, que sobe ao palco da Sala Nelson Pereira dos Santos (Reserva Cultural) nesta sexta e sábado, dias 21 e 22 de fevereiro, às 20h.

Narrado com ironia e sinceridade, o texto é inspirado na vida real da atriz. Sozinha em cena, Juliana relembra com bom humor e reflexão as suas próprias vivências, misturadas com situações ocorridas com amigas. Casada por 19 anos, Juliana diz que depois que se separou, aos 39 anos, buscou viver intensamente sua liberdade sexual. O roteiro é de Beto Brown e a direção é de Bel Kutner.

“De poucos anos para cá, esse universo mudou muito. Mudou nossa posição na sociedade, nosso entendimento sobre nós mesmas, nosso domínio sobre o próprio corpo e nossa relação com as outras mulheres. Entendemos a sororidade, viramos parceiras, ganhamos força. Resolvi falar sobre nossa evolução. Mulheres donas das suas vontades e desejos”, conta a atriz.

As histórias são divertidas e fazem refletir sobre o papel feminino na sociedade e sobre a liberdade da mulher. “É muito importante viver tudo isso sem ser julgada e continuar sendo romântica, boa mãe, boa filha e profissional séria. Entendi que uma pessoa bem resolvida sexualmente é mais feliz e resolvi viver o sexo sem culpa nem pecado”, afirma ela.

Juliana Martins estreou em 1985 na novela A Gata Comeu, da TV Globo. Participou de diversas produções também como Riacho Doce (1990), Vamp (1992), Malhação (1995), Zazá (1997), Coração de Estudante (2002), Belíssima (2006), Cheias de Charme (2012) e Geração Brasil (2014). Trabalhou na Rede Record, nas novelas Caminhos do Coração (2008) e Jesus (2019). Também gravou séries e programas para o GNT, como Questão de Família, As Canalhas, Os Homens São de Marte e Copa Hotel, além de atuar no cinema e no teatro.

SERVIÇO:

Peça: O Prazer é Todo Nosso

Local: Sala Nelson Pereira dos Santos

Dias 21 e 22 de Fevereiro, Sexta e Sábado, às 20h

Duração: 65 minutos

Gênero: Comédia

Classificação indicativa: 14 anos

Valor: R$ 80 inteira e R$ 40 meia

Vendas: site Guichê Web e bilheteria do teatro