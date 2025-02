Niterói: Cada módulo de ensino tem uma duração específica com turmas compostas por até 24 alunos, sendo 4 vagas de cada curso destinadas às pessoas em acolhimento nos espaços da prefeitura - Lucas Benevides

Publicado 18/02/2025 16:39

Niterói – A Prefeitura de Niterói está com inscrições abertas para cursos gratuitos profissionalizantes na Escola de Gastronomia Popular Nédio José Mocellin até a quarta-feira (19).

Para se candidatar a uma das mais de 200 vagas, é necessário morar em Niterói, ter idade acima de 18 anos e ter finalizado o ensino fundamental 1. São 9 cursos disponíveis com inscrições pelo link: niteroi.rj.gov.br/escoladegastronomia . Os cursos são desenvolvidos em parceria com o Senac. As vagas são prioritárias para os beneficiários da Moeda Arariboia.

O espaço, recém inaugurado, é administrado pela Secretaria Municipal de Assistência Social e Economia Solidária e fica na área anexa ao Restaurante Popular Carolina Maria de Jesus, no Fonseca. O secretário Elton Teixeira, aposta que a Escola de Gastronomia será um importante polo de formação de mão de obra na cidade. “O setor de gastronomia e bares é hoje o segundo que mais emprega trabalhadores em Niterói. A cidade tem vocação para o serviço, especialmente o gastronômico. Tenho certeza de que a Escola de Gastronomia, com a chancela do Senac, uma instituição reconhecida há décadas, será um vetor importante para a formação de mão de obra qualificada", destaca o secretário.

Cada módulo de ensino tem uma duração específica com turmas compostas por até 24 alunos, sendo 4 vagas de cada curso destinadas às pessoas em acolhimento nos espaços da prefeitura. Para o primeiro semestre, serão oferecidas formações em "Quentinhas", "Salgados", "Bolos e Geleias", "Pães variados", "Pizza", “Workshop de congelados”, “Técnicas de Garçom”, “Preparo e Serviço de Coquetéis” e "Quanto vale meu produto".