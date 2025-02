Niterói: Prefeito Rodrigo Neves destaca mobilização no enfrentamento dos desafios climáticos - Divulgação

Publicado 19/02/2025 11:50

Niterói - O prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, acompanhou, na terça-feira (18), no Centro de Monitoramento e Operações da Defesa Civil, a evolução dos focos de incêndio que atingiram diversas áreas verdes da cidade devido à onda de calor. Durante a visita, o prefeito destacou que, além de otimizar os esforços das equipes de diversas secretarias, está em contato direto com os bombeiros, monitorando todas as ações. A reunião de trabalho reforçou as medidas preventivas para os 16 dias de forte calor previstos.

Acompanhado pela vice-prefeita e secretária do Clima, Defesa Civil e Resiliência, Isabel Swan, e pelo secretário adjunto Walace Medeiros, o prefeito ressaltou a mobilização das forças municipais e a importância da colaboração entre os diferentes órgãos para enfrentar a situação com agilidade e eficácia.

Neves fez um alerta à população por meio do rádio da Defesa Civil, pedindo que todos fiquem atentos e colaborem, evitando atear fogo no lixo próximo à vegetação e denunciando qualquer atividade suspeita.

“Estamos mobilizados e realizando previsões para garantir a segurança da população. Quem provoca incêndios perto da vegetação aumenta consideravelmente os riscos. Estamos mobilizando as comunidades também com medidas preventivas. Estou acompanhando de perto os trabalhos realizados pela Prefeitura no combate aos incêndios. Estamos otimizando as ações, garantindo maior efetividade e segurança no enfrentamento dessa situação", destacou o prefeito.

Durante todo o dia, a Prefeitura de Niterói prestou suporte essencial aos agentes do Corpo de Bombeiros, fornecendo caminhões-pipa cedidos pela Companhia de Limpeza de Niterói (CLIN) para auxiliar no combate aos incêndios. Além disso, a Prefeitura colaborou com apoio em dois eventos no 3º GBM – Niterói, dois eventos no 1º/3º GBM – Charitas e um evento no 6º GBM – Itaipu, garantindo o suporte logístico necessário para o sucesso das operações de combate ao fogo e rescaldo nas áreas afetadas.

Rodrigo Neves ressaltou que a Prefeitura tem tomado medidas para mitigar os efeitos do calor intenso, incluindo pontos de hidratação espalhados pela cidade e a recomendação de suspensão das atividades externas das equipes de garis e de conservação urbana entre 11h e 17h. Além disso, as equipes de combate às queimadas têm intensificado os esforços, com apoio estratégico da Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros.

"Estamos em um momento crítico, com altas temperaturas e o risco crescente de incêndios. É importante que a população também faça a sua parte. Não deixar lixo perto da vegetação e denunciar qualquer foco de incêndio são atitudes que ajudam a proteger nossas áreas verdes", afirmou a vice-prefeita Isabel Swan.

Dentro da política de prevenção da Defesa Civil, o Nudec reúne mais de 3.400 voluntários em 159 núcleos. Esses grupos atuam em suas comunidades, disseminando informações sobre prevenção e apoiando ações emergenciais em casos de chuvas intensas. Além disso, a cidade lançou o aplicativo Alerta DCNIT, que fornece alertas sobre condições climáticas e permite que os cidadãos se conectem rapidamente com a Defesa Civil.

Com essas medidas, Niterói busca não apenas proteger seus cidadãos, mas também cultivar uma cultura de resiliência e prevenção, preparando-se para os desafios impostos pelas mudanças climáticas. O coronel Walace Medeiros, comandante da Defesa Civil, reforçou o trabalho conjunto da equipe no monitoramento dos focos de incêndio e pediu que a população denuncie queimadas para evitar danos maiores às áreas da cidade.

"Acompanhamos de perto o trabalho do Corpo de Bombeiros e estamos monitorando todos os focos de incêndio a partir do nosso Centro. Estamos prontos para dar o apoio necessário para que o combate seja o mais rápido possível e evite que áreas maiores sejam atingidas", afirmou o coronel Walace.

Além disso, o prefeito fez um apelo à população para que se proteja dos efeitos do calor, lembrando que as altas temperaturas podem ter consequências graves para a saúde e que a colaboração de todos é essencial neste momento.

"Estamos lidando com um problema global de mudanças climáticas e precisamos da colaboração de todos. O combate às queimadas e a prevenção contra o calor devem ser feitos de forma conjunta. A Prefeitura, as forças de segurança e a população precisam estar alinhados para manter a cidade segura", concluiu Rodrigo Neves.

Focos de incêndio - Na manhã da terça-feira (18), a cidade de Niterói enfrentou incêndios em várias regiões, exigindo esforços contínuos das equipes de bombeiros. Os locais afetados incluem:

Estrada Velha do Baldeador, 1012 – Baldeador: bombeiros combatem as chamas no local.

Área após a Garagem da Viação Amparo, referência do Quiosque do Alemão – Várzea das Moças: equipes seguem atuando.

Rua Manoel Loureiro de Freitas, 71 – Maceió: bombeiros trabalham para conter o incêndio.

Parque da Cidade: tomado por focos de fogo, com equipes ainda no local para evitar a propagação das chamas.

A Prefeitura de Niterói tem prestado apoio logístico e fornecido recursos para a contenção do fogo, enquanto as autoridades monitoram a situação para garantir a segurança da população e a preservação do meio ambiente.

Recomendações da Defesa Civil

A Defesa Civil alerta para os seguintes cuidados a serem tomados durante a onda de calor:

- Evitar exercícios físicos ao ar livre entre 10h e 17h.

- Umidificar ambientes fechados com vaporizadores, toalhas molhadas ou recipientes com água.

- Sempre que possível, permanecer em locais protegidos do sol, como áreas vegetadas.

- Beber bastante água.

Riscos associados ao calor intenso:

-Aumento de problemas respiratórios.

-Maior incidência de incêndios em vegetação.