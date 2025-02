Niterói: a Banda do Central vai concentrar para o desfile dos 50 anos, às 11h30, com fôlego renovado, em frente ao clube - Ricardo Rogers

Niterói: a Banda do Central vai concentrar para o desfile dos 50 anos, às 11h30, com fôlego renovado, em frente ao clubeRicardo Rogers

Publicado 21/02/2025 19:42

Niterói - O desfile dos 50 anos da Banda do Central acontece na Praia de Icaraí, na manhã deste domingo (23). O sambista Nêgo será um dos destaques e dos homenageados na festa. Intérprete da Acadêmicos de Niterói, o cantor é o grande vencedor do Estandarte de Ouro na categoria, premiado cinco vezes com Grande Rio (2), Império Serrano (2) e Unidos da Tijuca (1). Nêgo também já cantou na Viradouro, Porto da Pedra, Salgueiro, Mocidade e Ilha.

A Banda do Central vai concentrar para o desfile dos 50 anos, às 11h30, com fôlego renovado, em frente ao clube, na Praia de Icaraí 335. A pré-folia continua no baile do Point do Idoso, na terça, dia 25, das 14h às 19h, com a Velha Guarda Musical de Vila Isabel, no Central. Sexta-feira, às 20h, o clube faz um Baile de Carnaval, com o show “Velhas Companheiras: Mangueira e Portela”. O evento reunirá pela primeira vez em Niterói as velhas guardas das tradicionais escolas, com ritmistas e passistas entre os foliões.

No dia 4 de março, será a vez das crianças. A Matinê Infantil do Clube Central terá o Bloco do Lekolé, às 17h, com brincadeiras e animação. Nos quatro dias de Carnaval, o clube também terá shows do projeto Verão Musical, das 13h às 17h, para sócios e convidados. Dia 1, com Samba do Mikimba. Dia 2, acontece a Roda do Pedro Ivo. Dia 3, Lê Santana é a atração. Dia 4, o Samba do Wagner do Vale embala a terça de Carnaval.

“Nêgo tem um talento incrível e dá uma contribuição grande para a música e o Carnaval. Ficamos felizes por ter ele e todos esses artistas na nossa festa, reafirmando a importância cultural dos clubes", fala Fernando Tinoco, que é presidente do Central e da Associação dos Clubes de Niterói (ACN).