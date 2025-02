Biblioteca Parque; sábado tem Bia Bedran com seus livros e canções, grátis - Divulgação

Biblioteca Parque; sábado tem Bia Bedran com seus livros e canções, grátisDivulgação

Publicado 21/02/2025 19:33

Niterói - A Biblioteca Parque de Niterói realiza neste sábado, 22 de fevereiro, uma série de atividades culturais para todos os públicos. Além de seu vasto acervo de livros, a Biblioteca promove show de Bia Bedran, oficinas artísticas, contação de história e apresentação de mágica.

A revitalizada Praça da República recebe, a partir das 10h, a cantora, compositora, atriz e escritora Bia Bedran, em uma apresentação intimista cantando, tocando e contando suas histórias, poesias, melodias e brincadeiras de palavras e sons. Logo em seguida, às 11h, Patrick o Mágico traz um espetáculo moderno, irreverente e totalmente interativo, onde efeitos inacreditáveis acontecem com muito bom humor e descontração.

A programação também contará com diversas oficinas, a partir das 10h. Nos jardins da Biblioteca serão realizadas as oficinas de pintura e de instrumentos musicais recicláveis, enquanto a sala infantil receberá a roda tecendo histórias, com uma oficina de bonecas Abayomis. Também às 10h, o público poderá participar do encontro Humor Quadro a Quadro, uma oficina de tiras em quadrinhos.

A ciência e o carnaval se encontram no Cada Cientista, uma História, com a contadora de história Cookie, às 11h. As crianças serão apresentadas à história de Bertha Lutz, bióloga e ativista brasileira e participarão de um mega jogo teatral, sobre a fauna e a flora brasileiras, aquecendo para o carnaval com o Bloco dos Sapos da Biblioteca. Às 13h, será a vez da oficina de lettering, a arte de desenhar as letras, voltada para todos os públicos interessados no aprendizado de fontes, com foco em frases literárias a escolha do aluno.

Além das programação gratuita, os visitantes também podem contar com os serviços oferecidos pela Biblioteca Parque de Niterói, como empréstimo de livros, acesso a computadores e salas para estudos, com estruturas confortáveis, climatizadas e com rede wi-fi. Para a utilização dos serviços de empréstimo e dos computadores, os leitores devem realizar um cadastro, utilizando um documento oficial com foto e um comprovante de residência, físico ou digital. A Biblioteca Parque de Niterói funciona de terça a sexta-feira, das 10h às 17h, e aos sábados, das 10h às 15h, com entrada e serviços gratuitos.



Programação completa:





Sábado, 22 de fevereiro de 2025





10h Bia, seus Livros e Canções



10h Oficina de HQ



10h Oficina de Pintura



10h Oficina de Bonecas de Tecido



10h Oficina de Instrumentos Recicláveis



11h A Mágica do Riso



11h Cada cientista, uma história - Mulheres Brasileiras na Ciência



13h Oficina de Lettering





Biblioteca Parque de Niterói



Praça da República, s/n, Centro, Niterói



Atividade gratuita