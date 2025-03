Niterói: comitiva liderada por Rodrigo Neves constatou avanços e qualidade das intervenções - Lucas Benevides

Niterói: comitiva liderada por Rodrigo Neves constatou avanços e qualidade das intervençõesLucas Benevides

Publicado 20/03/2025 14:53

Niterói - O prefeito Rodrigo Neves e a vice-prefeita, Isabel Swan, vistoriaram na última terça-feira (18) as obras de drenagem e pavimentação em cinco bairros da Região Oceânica. Vários secretários, representantes de órgãos municipais e do Legislativo acompanharam a fiscalização. No Engenho do Mato, o prefeito anunciou que a última etapa começa na semana que vem, no Vale Feliz. Ele determinou o aumento do número de operários para concluir a obra até o fim do ano.

O prefeito destacou a importância do projeto que está transformando o bairro. "Eu estou vindo aqui para a gente acelerar a conclusão desse projeto. As pessoas viviam aqui num caos de enchentes, lama e poeira, comprometendo até a saúde dos idosos, das crianças com doenças pulmonares. Além da urbanização, a gente está fazendo investimento em creches e escolas, como a Fagundes Varela, que era do estado, foi municipalizada, e agora, em abril, a Prefeitura vai reformar. Esse investimento está trazendo mais qualidade de vida para o bairro e valorizando os imóveis, o patrimônio do cidadão", disse. A Prefeitura investiu R$ 144 milhões na maior obra de urbanização da história do Engenho do Mato. A Empresa de Infraestrutura e Obras de Niterói (ION) já concluiu cerca de 62% do projeto. Das mais de 100 ruas contempladas no plano, 75 já tiveram os trabalhos de drenagem finalizados, e 53 contam com pavimentação em andamento ou concluída.

Wesley Nascimento, que mora na Rua Bertha Motta, perto do Parque Rural, aguarda ansioso a chegada das obras e elogia o trabalho que está sendo feito na região. "Só de ver o que está acontecendo aqui, é muito bom. A gente andava na lama. Agora, vamos ter mais dignidade", afirmou. Já em Itacoatiara, as obras de drenagem e pavimentação estão na reta final. Seis das oito ruas contempladas no projeto já estão concluídas e atualmente as equipes trabalham na Rua dos Jasmins e Rua das Perpétuas. Com investimento de R$ 5,6 milhões, a previsão de conclusão dos trabalhos é para maio. "Estamos concluindo todas as obras que faltavam aqui no bairro de Itacoatiara, de infraestrutura, drenagem, galerias e colocação de paralelepípedos. Obras realmente que ficam para sempre, bem feitas. Itacoatiara é um bairro que a gente preservou nesses doze anos do nosso ciclo de gestão e vamos continuar preservando", disse o prefeito.

Maria Fernanda Atarian, moradora do bairro, disse que estava agradecida. "O calçamento em paralelepípedo era um pedido dos moradores. Hoje, a prefeitura vem e cumpre o combinado. Estou muito feliz." declarou a moradora. Nos bairros Campo Belo e Maravista II, a comitiva do prefeito constatou que as obras de urbanização seguem aceleradas e devem ser concluídas no segundo semestre. No Campo Belo, 95% das obras de infraestrutura já estão concluídas. Das 18 ruas contempladas, 14 possuem o sistema de drenagem finalizado. Além disso, 10 ruas já contam com meios-fios e calçadas. As vias também serão asfaltadas. O investimento total nesse projeto é de R$ 36 milhões. Já no bairro Maravista, 15 ruas estão com os trabalhos de drenagem finalizados ou em andamento, sendo que cinco delas já foram pavimentadas. Ao todo, 23 ruas serão beneficiadas, totalizando 8,5 quilômetros de extensão. Meios-fios e calçadas também passarão por processos de requalificação. O investimento é de R$ 59 milhões.

Em Camboinhas, as obras de drenagem e pavimentação também avançam. Ao todo, sete ruas estão sendo beneficiadas, abrangendo uma extensão total de 2,7 quilômetros. As intervenções incluem a implantação de uma nova rede de drenagem, pavimentação em paralelepípedo e asfalto, instalação de meios-fios, requalificação das calçadas e construção de baias de estacionamento. Com um investimento total de R$ 16,2 milhões, a previsão é de que as obras terminem em julho.

O prefeito fez um balanço da vistoria e disse que o resultado foi muito bom. "Estou concluindo hoje, aqui em Camboinhas, a vistoria das obras em cinco bairros da Região Oceânica. Quero agradecer o trabalho dos servidores da Prefeitura que têm trabalhado muito, se dedicado muito, para melhorar ainda mais a qualidade de vida dos moradores da cidade", elogiou.