Niterói: final de semana na cidade terá a tradicional festa junina da Igreja de Nossa Senhora da ConceiçãoDivulgação

Publicado 24/07/2025 12:54

Niterói - No próximo domingo (27), após a missa das 11 horas, a festa julina da Igreja de Nossa Senhora da Conceição de Niterói terá início com um delicioso almoço. Comidas típicas, quadrilhas, brincadeiras e o alegre Show de Prêmios, são destaques deste evento - que é tradicional no calendário da Sagrada Colina. A festa acontecerá na Rua da Conceição, 216, Centro, Niterói. Estacionamento no Niterói Shopping, com acesso a Igreja pelo estacionamento.