Publicado 23/09/2025 07:07

Niterói - O Museu Janete Costa de Arte Popular preparou uma programação pra lá de especial para as comemorações da 19ª edição do "Primavera dos Museus", que em 2025 apresenta o tema 'Museus e Mudanças Climáticas'. No ano em que o Brasil recebe a COP30, em Belém do Pará, o evento tem como objetivo reposicionar essas instituições como "patrimônio estratégico para a ação climática".

Agendada para a semana de 23 a 27 de setembro, terça a sábado, "Primavera dos Museus" é uma iniciativa do Ministério da Cultura e do Ibram (Instituto Brasileiro de Museus). Em Niterói, conta com o apoio da Fundação de Arte de Niterói.

Museus e Mudanças Climáticas - A crise climática deixou de ser uma ameaça futura para se tornar uma realidade, que redefine paisagens, culturas e modos de vida em todo o planeta. Seus efeitos são sentidos de forma desigual, revelando vulnerabilidades históricas e reforçando a urgência de ações coletivas. Neste contexto, os museus, vistos como espaços de preservação do passado, significação do presente e projeção do futuro surgem como atores importantes no enfrentamento dessas transformações. A 19ª Primavera dos Museus nos convida, portanto, a refletir sobre como essas instituições podem documentar, pesquisar, educar e intervir nas práticas relacionadas aos impactos ambientais, evidenciando suas conexões com a memória, a justiça e a criatividade humana.

As mudanças climáticas não atingem a todos igualmente. O racismo ambienta – a sobrecarga de impactos ambientais sobre populações marginalizadas – é um fenômeno global que se repete em cidades litorâneas ameaçadas pela elevação dos mares, em comunidades rurais afetadas por desertificação ou em territórios indígenas invadidos por extrativistas. De acordo com o Dossiê de 2023 da Fundação Roxa Luxemburgo, 100% dos grandes empreendimentos e desastres ambientais no Brasil, desde rompimento de barragem a desmatamento, ocorrem em territórios majoritariamente habitados por populações negras, indígenas e/ou periféricas. Os museus, ao contarem essas histórias, podem desafiar narrativas hegemônicas que invisibilizam tais injustiças.

Tornar os museus relevantes nesse debate, significa também olhar para dentro. Suas próprias estruturas e processos de trabalho – desde o consumo de energia até as parcerias com patrocinadores – podem ser alinhadas aos princípios que defendem, como o tratamento de resíduos, a transição energética, a incorporação de materiais de baixo impacto em suas reservas técnicas ou a colaboração de comunidades, que registrem mudanças em tempo real.

PROGRAMAÇÃO:

Terça-feira, 23, às 10h - Museu Janete Costa Bruno Henrique - Reciclar para iluminar

A oficina visa transformar materiais descartados em equipamentos de luz cênica. Em um primeiro momento, haverá a explanação teórica acerca da história do Desenho de Luz. Em um segundo momento, os participantes, auxiliados pelo oficineiro, irão construir um equipamento.

Quinta-feira, 25, às 14h - Museu Janete Costa

Rodrigo dos Reis - Ritmos Sustentáveis

Oficina de Percussão fundamentada na música popular brasileira, sempre às quintas feiras das 14h às 16h. Com os músicos Daniel Boechat e Rodrigo Reis, ensinando a tocar percussão e a confeccionar seus próprios instrumentos utilizando materiais reciclados. (Atividade permanente).

Quinta-feira, 25, às 18h30 - Museu Janete Costa

Elton Pinheiro - Uma Noite no Museu com oficina do "Ih Contei!"

"Uma Noite no Museu" é um evento onde o Museu abre suas portas em dia e horário especial para acolher o este público, com visita e mediação nas exposições para pensar de forma interdisciplinar e realizar ações educativas propondo eixos temáticos para debater com professores e com os alunos, trazendo as questões da arquitetura e história do Museu Janete Costa, assim como as histórias de cada visitante.

Sexta-feira, 26, às 10h - Museu Janete Costa

Educativo do MJCAP - Construa Seu Museu

A oficina Construa seu Museu é uma atividade interativa voltada para crianças, jovens e adultos interessadas em refletir sobre o papel dos museus na sociedade. Por meio de materiais simples e propostas criativas, os participantes são convidados a imaginar, planejar e montar o seu próprio museu, definindo acervo e exposição. A proposta estimula o pensamento crítico sobre o espaço cultural.

Sexta-feira, 26, às 14h - Museu Janete Costa

João Maturo - Máscaras da Natureza – Vozes da Primavera

Por meio da confecção de máscaras com materiais recicláveis e elementos naturais (papelão, retalhos, folhas secas, tampinhas de garrafa, sacolas plásticas, sementes, entre outros), as crianças serão convidadas a dar forma e expressão a diferentes forças da natureza – como o sol, a chuva, o vento, as árvores e os animais.

Sábado, 27, às 10h - Museu Janete Costa Elton Pinheiro - "Ih Contei!"

Projeto que une contação de histórias, cultura popular e brincadeiras tradicionais em uma programação lúdica e educativa. As apresentações envolvem contos populares da nossa cultura, encenados com bonecos, cantigas e muita brincadeira.

Sábado, 27, às 11h - Museu Janete Costa

Thiago Gonzalez - Oficina de desenho Botânico

Esta oficina tem como objetivo apresentar aos alunos concepções sobre meio ambiente, natureza e botânica através de práticas artísticas realizadas em locais com presença de plantas. Dessa forma, os participantes são incentivados a vivenciar uma situação de livre circulação, exploração e investigação pelo ambiente.

Entrada Gratuita

Classificação Indicativa: Livre

Museu Janete Costa de Arte Popular

Rua Presidente Domiciano, 178 - São Domingos, Niterói