Alex Rocha Trio é a atração do Jazz na Laje
Evento gratuito acontece no Centro Cultural Paschoal Carlos Magno, dentro do Campo de São Bento
Museu Janete Costa tem programação para a Primavera dos Museus
Em Niterói, evento conta com o apoio da Fundação de Arte de Niterói
Clássicos de Câmara apresenta Duo Kristina Augustin e Luiz Mello
Instrumentistas apostam na recriação do repertório barroco
Ciclo de Leituras Encenadas apresenta Ouça, de Isaac Bardavid
Espetáculo lança um olhar crítico e sensível sobre a solidão contemporânea
Companhia de Limpeza de Niterói celebrou o Dia da Árvore
Evento aconteceu na Praia de Icaraí e deu boas-vindas à primavera
Prefeitura empossa aprovados no concurso da Niterói Prev
Concurso contou com 7.890 inscritos e tomaram posse os 25 aprovados nas vagas de preenchimento imediato