Niterói: abertura será nesta quarta-feira, no auditório do Caminho NiemeyerDivulgação
"A realização do Encontro das Cidades Antirracistas aqui em Niterói representa um passo fundamental na consolidação de uma rede de municípios comprometidos com a construção de uma sociedade mais justa e igualitária. Convidamos a todos a participarem da abertura desse encontro, a somarem forças e a celebrarem, juntos, o poder transformador das identidades e culturas que moldam o nosso país. Niterói compreende a relevância e se compromete com o combate sistemático a toda forma de racismo, através de políticas públicas efetivas e da articulação em rede com os movimentos sociais, os demais municípios e entes federativos. Contem com esta cidade e suas instituições públicas para construir um tempo em que o racismo não tenha qualquer espaço de manifestação e em que a impunidade seja página virada da nossa história”, destaca Oto.
Serviço:
Data: 15 e 16 de outubro de 2025
Horário: 8h30 às 12h
Local: auditório do Caminho Niemeyer - Rua Jornalista Rogério Coelho, s/n, Centro, Niterói.
Programação:
DIA 15/10: Abertura e Balanço
8h30m Café
9h – 10h | Abertura Solene
Composição da mesa de abertura: Fala institucional: Representantes de cidades anfitriãs, movimentos negros, governantes municipais, judiciário, entidades da sociedade civil.
Apresentação cultural (opcional):
10h – 12h30 | Balanço dos Encontros Anteriores
12h30 Deslocamento
13h – 14h30 | Almoço na Casa Caipira - RJ-104, 512 - Baldeador, Niterói – RJ
14h30 – 18h | Avaliação na Casa Caipira - RJ-104, 512 - Baldeador, Niterói - RJ
Apresentação técnica: Linha do tempo dos encontros anteriores e principais resoluções.
Rodada de falas curtas (5-7 minutos): Representantes das cidades participantes relatam avanços e desafios.
Dinâmica para identificar os pontos
Síntese coletiva: Identificação de padrões, boas práticas e lacunas.
DIA 16/10: Próximos Passos
Local: Auditório do Caminho Niemeyer
8h Café
9h – 10h30 | Plenária Temática: Diagnóstico Atual
Divisão em grupos (três grupos) - Debate orientado por perguntas-guia:
Quais ações antirracistas estão em andamento na sua cidade?
Que obstáculos persistem?
Quais experiências podem ser replicadas?
10h30 – 11h | Plenária de Retorno e Sistematização
Cada grupo apresenta suas contribuições.
Sistematização dos principais pontos por relator(a).
Projeção de um painel visual colaborativo (físico ou digital).
11h – 12h0 | Construção Coletiva: Pactuação dos próximos Passos da Rede
Dinâmica participativa para definir:
• Agenda comum dos próximos 12 meses
• Metas prioritárias
• Calendário de reuniões e encontros
• Proposição de um documento síntese ("Carta das Cidades Antirracistas")
12h - Deslocamento
12h30 – 13h30 Almoço no Bistrô – Centro de Niterói
13h30 – 16h | Rotas Negras/Circuito da herança africana
16h30 | final do encontro
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.