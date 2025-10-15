Niterói: abertura será nesta quarta-feira, no auditório do Caminho Niemeyer - Divulgação

Publicado 15/10/2025 09:15

Niterói - A cidade de Niterói vai sediar o Encontro das Cidades Antirracistas nos dias 15 e 16 de outubro, uma iniciativa inédita que reúne municípios comprometidos com a promoção da igualdade racial, o enfrentamento ao racismo estrutural e a valorização das identidades e culturas historicamente marginalizadas.

O evento é organizado pela Subsecretaria de Igualdade Racial (Supir), da Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania da Prefeitura de Niterói. O encontro tem por objetivo fortalecer a rede de cidades comprometidas com políticas públicas antirracistas, avaliando avanços e construindo os próximos passos de forma colaborativa.

A secretária de Direitos Humanos, Cláudia Almeida, reforça a importância de trazer o evento para Niterói. “Esse espaço é um convite ao diálogo, à escuta e à ação — um momento para trocar experiências, fortalecer políticas públicas e reafirmar nosso compromisso coletivo no enfrentamento ao racismo estrutural. É muito simbólico que essa articulação se dê em uma cidade que tem trabalhado de forma concreta pela promoção da igualdade racial”, pontua Cláudia.

Nesta quarta-feira (15), a partir das 8h30, será a abertura ao público, no auditório do Caminho Niemeyer. O subsecretário de Igualdade Racial, Oto Bahia, convida a todos para participar.



"A realização do Encontro das Cidades Antirracistas aqui em Niterói representa um passo fundamental na consolidação de uma rede de municípios comprometidos com a construção de uma sociedade mais justa e igualitária. Convidamos a todos a participarem da abertura desse encontro, a somarem forças e a celebrarem, juntos, o poder transformador das identidades e culturas que moldam o nosso país. Niterói compreende a relevância e se compromete com o combate sistemático a toda forma de racismo, através de políticas públicas efetivas e da articulação em rede com os movimentos sociais, os demais municípios e entes federativos. Contem com esta cidade e suas instituições públicas para construir um tempo em que o racismo não tenha qualquer espaço de manifestação e em que a impunidade seja página virada da nossa história”, destaca Oto.

A rede é uma cooperação contínua entre municípios para discutir e implementar políticas de igualdade racial, reunindo gestores e representantes para debater o enfrentamento ao racismo. Criada a partir do Pacto de Combate ao Racismo e Promoção da Igualdade Racial, firmado no Rio de Janeiro, a rede articula experiências nacionais e internacionais, incentivando a cooperação técnica, a troca de boas práticas e o monitoramento de políticas públicas por meio de indicadores específicos.



Serviço:

Encontro das Cidades Antirracistas



Data: 15 e 16 de outubro de 2025



Horário: 8h30 às 12h



Local: auditório do Caminho Niemeyer - Rua Jornalista Rogério Coelho, s/n, Centro, Niterói.





Programação:





DIA 15/10: Abertura e Balanço



8h30m Café



9h – 10h | Abertura Solene



Composição da mesa de abertura: Fala institucional: Representantes de cidades anfitriãs, movimentos negros, governantes municipais, judiciário, entidades da sociedade civil.





Apresentação cultural (opcional):



10h – 12h30 | Balanço dos Encontros Anteriores





12h30 Deslocamento



13h – 14h30 | Almoço na Casa Caipira - RJ-104, 512 - Baldeador, Niterói – RJ



14h30 – 18h | Avaliação na Casa Caipira - RJ-104, 512 - Baldeador, Niterói - RJ





Apresentação técnica: Linha do tempo dos encontros anteriores e principais resoluções.



Rodada de falas curtas (5-7 minutos): Representantes das cidades participantes relatam avanços e desafios.





Dinâmica para identificar os pontos



Síntese coletiva: Identificação de padrões, boas práticas e lacunas.





DIA 16/10: Próximos Passos



Local: Auditório do Caminho Niemeyer



8h Café



9h – 10h30 | Plenária Temática: Diagnóstico Atual





Divisão em grupos (três grupos) - Debate orientado por perguntas-guia:



Quais ações antirracistas estão em andamento na sua cidade?



Que obstáculos persistem?



Quais experiências podem ser replicadas?





10h30 – 11h | Plenária de Retorno e Sistematização



Cada grupo apresenta suas contribuições.



Sistematização dos principais pontos por relator(a).



Projeção de um painel visual colaborativo (físico ou digital).





11h – 12h0 | Construção Coletiva: Pactuação dos próximos Passos da Rede



Dinâmica participativa para definir:



• Agenda comum dos próximos 12 meses



• Metas prioritárias



• Calendário de reuniões e encontros



• Proposição de um documento síntese ("Carta das Cidades Antirracistas")





12h - Deslocamento



12h30 – 13h30 Almoço no Bistrô – Centro de Niterói



13h30 – 16h | Rotas Negras/Circuito da herança africana



16h30 | final do encontro