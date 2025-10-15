Niterói: abertura será nesta quarta-feira, no auditório do Caminho NiemeyerDivulgação

Niterói - A cidade de Niterói vai sediar o Encontro das Cidades Antirracistas nos dias 15 e 16 de outubro, uma iniciativa inédita que reúne municípios comprometidos com a promoção da igualdade racial, o enfrentamento ao racismo estrutural e a valorização das identidades e culturas historicamente marginalizadas.
O evento é organizado pela Subsecretaria de Igualdade Racial (Supir), da Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania da Prefeitura de Niterói. O encontro tem por objetivo fortalecer a rede de cidades comprometidas com políticas públicas antirracistas, avaliando avanços e construindo os próximos passos de forma colaborativa.
A secretária de Direitos Humanos, Cláudia Almeida, reforça a importância de trazer o evento para Niterói. “Esse espaço é um convite ao diálogo, à escuta e à ação — um momento para trocar experiências, fortalecer políticas públicas e reafirmar nosso compromisso coletivo no enfrentamento ao racismo estrutural. É muito simbólico que essa articulação se dê em uma cidade que tem trabalhado de forma concreta pela promoção da igualdade racial”, pontua Cláudia.
Nesta quarta-feira (15), a partir das 8h30, será a abertura ao público, no auditório do Caminho Niemeyer. O subsecretário de Igualdade Racial, Oto Bahia, convida a todos para participar.

"A realização do Encontro das Cidades Antirracistas aqui em Niterói representa um passo fundamental na consolidação de uma rede de municípios comprometidos com a construção de uma sociedade mais justa e igualitária. Convidamos a todos a participarem da abertura desse encontro, a somarem forças e a celebrarem, juntos, o poder transformador das identidades e culturas que moldam o nosso país. Niterói compreende a relevância e se compromete com o combate sistemático a toda forma de racismo, através de políticas públicas efetivas e da articulação em rede com os movimentos sociais, os demais municípios e entes federativos. Contem com esta cidade e suas instituições públicas para construir um tempo em que o racismo não tenha qualquer espaço de manifestação e em que a impunidade seja página virada da nossa história”, destaca Oto.
A rede é uma cooperação contínua entre municípios para discutir e implementar políticas de igualdade racial, reunindo gestores e representantes para debater o enfrentamento ao racismo. Criada a partir do Pacto de Combate ao Racismo e Promoção da Igualdade Racial, firmado no Rio de Janeiro, a rede articula experiências nacionais e internacionais, incentivando a cooperação técnica, a troca de boas práticas e o monitoramento de políticas públicas por meio de indicadores específicos.

Serviço:
Encontro das Cidades Antirracistas

Data: 15 e 16 de outubro de 2025

Horário: 8h30 às 12h

Local: auditório do Caminho Niemeyer - Rua Jornalista Rogério Coelho, s/n, Centro, Niterói.


Programação:


DIA 15/10: Abertura e Balanço

8h30m Café

9h – 10h | Abertura Solene

Composição da mesa de abertura: Fala institucional: Representantes de cidades anfitriãs, movimentos negros, governantes municipais, judiciário, entidades da sociedade civil.


Apresentação cultural (opcional):

10h – 12h30 | Balanço dos Encontros Anteriores


12h30 Deslocamento

13h – 14h30 | Almoço na Casa Caipira - RJ-104, 512 - Baldeador, Niterói – RJ

14h30 – 18h | Avaliação na Casa Caipira - RJ-104, 512 - Baldeador, Niterói - RJ


Apresentação técnica: Linha do tempo dos encontros anteriores e principais resoluções.

Rodada de falas curtas (5-7 minutos): Representantes das cidades participantes relatam avanços e desafios.


Dinâmica para identificar os pontos

Síntese coletiva: Identificação de padrões, boas práticas e lacunas.


DIA 16/10: Próximos Passos

Local: Auditório do Caminho Niemeyer

8h Café

9h – 10h30 | Plenária Temática: Diagnóstico Atual


Divisão em grupos (três grupos) - Debate orientado por perguntas-guia:

Quais ações antirracistas estão em andamento na sua cidade?

Que obstáculos persistem?

Quais experiências podem ser replicadas?


10h30 – 11h | Plenária de Retorno e Sistematização

Cada grupo apresenta suas contribuições.

Sistematização dos principais pontos por relator(a).

Projeção de um painel visual colaborativo (físico ou digital).


11h – 12h0 | Construção Coletiva: Pactuação dos próximos Passos da Rede

Dinâmica participativa para definir:

• Agenda comum dos próximos 12 meses

• Metas prioritárias

• Calendário de reuniões e encontros

• Proposição de um documento síntese ("Carta das Cidades Antirracistas")


12h - Deslocamento

12h30 – 13h30 Almoço no Bistrô – Centro de Niterói

13h30 – 16h | Rotas Negras/Circuito da herança africana

16h30 | final do encontro