Niterói: Mais de 60 atrações gratuitas e 108 autores confirmados no Reserva Cultural de Niterói
Com curadoria de Vilma Piedade, Carla Portilho, Jordão Pablo de Pão e Elisa Ventura, a Flin 2025 homenageia o antropólogo Darcy Ribeiro (1922–1997) e presta tributo ao escritor Luis Fernando Verissimo (1936–2025). A programação inclui uma mesa especial com Fernanda Verissimo, filha do autor, o ator Diogo Villela e o jornalista Arthur Dapieve.
Entre os convidados de destaque estão Conceição Evaristo, referência da literatura afro-brasileira; Mia Couto, premiado escritor moçambicano; Itamar Vieira Junior, autor de Torto Arado; Ana Maria Gonçalves, membro da Academia Brasileira de Letras; Nei Lopes, sambista e intelectual da cultura negra; Thalita Rebouças, ícone da literatura juvenil; Monja Coen, referência do budismo no Brasil; e Raphael Montes, autor de sucesso internacional.
Outros nomes conhecidos também marcam presença, como Miguel Falabella, Zeca Camargo, Miriam Leitão, Felipe Pena, Edney Silvestre, Caco Barcellos, Antonio Torres e Rosiska Darcy.
A Flin é uma realização da Prefeitura de Niterói, por meio da Fundação de Arte de Niterói (FAN), sob a presidência de Micaela Costa, que ressalta o papel da literatura como espaço de escuta e transformação social.
A entrada para todas as atividades é gratuita, e a programação é voltada para públicos de todas as idades, com espaços dedicados a crianças, jovens, educadores e leitores de todas as áreas.
108 autores confirmados
A Fundação de Arte de Niterói ampliou o número total de autores independentes selecionados e convidados para participar da ocupação literária da Flin 2025, fortalecendo o cenário literário da cidade e promovendo o intercâmbio entre autores locais e nacionais. Na lista, estão escritores de cidades vizinhas, como as integrantes do Coletivo Escritoras Vivas, de São Gonçalo: Cyntia Fonseca e Jaqueline Brito.
Confira a lista completa:
Coletivo Escritoras Vivas: presença e representatividade
O Coletivo Escritoras Vivas é um movimento literário formado por mulheres que atuam na promoção da escrita de autoria feminina e na valorização da autoria de mulheres em diferentes territórios. O grupo desenvolve ações de formação, mentorias e produção literária desde 2021 em São Gonçalo, e, tal como em outros eventos, inclusive fora do estado do Rio de Janeiro, marca presença na Flin com duas autoras que integram a cena literária contemporânea local: a jornalista Cyntia Fonseca, autora de Coração de Cleópatra e Bloco de Notas (Mapa das Letras); e a professora, doutoranda em Literatura Comparada (UFF) Jaqueline Brito, autora de Memórias de um boteco (Patuá).
Programação completa: https://sites.niteroi.rj.gov.br/flin/FLIN_PROGRAMACAO.pdf
Datas: 16 a 19 de outubro de 2025 (quinta a domingo)
Local: Reserva Cultural de Niterói
Endereço: Avenida Visconde do Rio Branco, 880 – São Domingos, Niterói (RJ)
Entrada: Gratuita
Realização: Prefeitura de Niterói e Fundação de Arte de Niterói (FAN)
