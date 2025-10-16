Niterói: Mais de 60 atrações gratuitas e 108 autores confirmados no Reserva Cultural de Niterói - Divulgação

Publicado 16/10/2025 11:20

Niterói - De hoje a 19 de outubro, Niterói será palco da terceira edição da Festa Literária Internacional de Niterói (Flin), um dos maiores eventos literários do estado. Realizada no Reserva Cultural, a festa reunirá mais de 60 atrações gratuitas, entre mesas de debate, lançamentos, performances, leituras dramatizadas, contações de histórias e apresentações musicais.



Com curadoria de Vilma Piedade, Carla Portilho, Jordão Pablo de Pão e Elisa Ventura, a Flin 2025 homenageia o antropólogo Darcy Ribeiro (1922–1997) e presta tributo ao escritor Luis Fernando Verissimo (1936–2025). A programação inclui uma mesa especial com Fernanda Verissimo, filha do autor, o ator Diogo Villela e o jornalista Arthur Dapieve.



Entre os convidados de destaque estão Conceição Evaristo, referência da literatura afro-brasileira; Mia Couto, premiado escritor moçambicano; Itamar Vieira Junior, autor de Torto Arado; Ana Maria Gonçalves, membro da Academia Brasileira de Letras; Nei Lopes, sambista e intelectual da cultura negra; Thalita Rebouças, ícone da literatura juvenil; Monja Coen, referência do budismo no Brasil; e Raphael Montes, autor de sucesso internacional.



Outros nomes conhecidos também marcam presença, como Miguel Falabella, Zeca Camargo, Miriam Leitão, Felipe Pena, Edney Silvestre, Caco Barcellos, Antonio Torres e Rosiska Darcy.



A Flin é uma realização da Prefeitura de Niterói, por meio da Fundação de Arte de Niterói (FAN), sob a presidência de Micaela Costa, que ressalta o papel da literatura como espaço de escuta e transformação social.



A entrada para todas as atividades é gratuita, e a programação é voltada para públicos de todas as idades, com espaços dedicados a crianças, jovens, educadores e leitores de todas as áreas.



108 autores confirmados



A Fundação de Arte de Niterói ampliou o número total de autores independentes selecionados e convidados para participar da ocupação literária da Flin 2025, fortalecendo o cenário literário da cidade e promovendo o intercâmbio entre autores locais e nacionais. Na lista, estão escritores de cidades vizinhas, como as integrantes do Coletivo Escritoras Vivas, de São Gonçalo: Cyntia Fonseca e Jaqueline Brito.



Coletivo Escritoras Vivas: presença e representatividade



O Coletivo Escritoras Vivas é um movimento literário formado por mulheres que atuam na promoção da escrita de autoria feminina e na valorização da autoria de mulheres em diferentes territórios. O grupo desenvolve ações de formação, mentorias e produção literária desde 2021 em São Gonçalo, e, tal como em outros eventos, inclusive fora do estado do Rio de Janeiro, marca presença na Flin com duas autoras que integram a cena literária contemporânea local: a jornalista Cyntia Fonseca, autora de Coração de Cleópatra e Bloco de Notas (Mapa das Letras); e a professora, doutoranda em Literatura Comparada (UFF) Jaqueline Brito, autora de Memórias de um boteco (Patuá).



Marcelo Aceti, Lili Balonecker, Áida King, Fernanda Cariello, Mário Gabriel Syntonia, Fernanda Marsico, Joselene Negra Black, Lucas Eklipse, Marcelo Antunes Alves da Costa, Melina Galete, Carmen Martins, Jorge Piri, Rosane Steinhagen, Débora Santos, Priscilla Litwak, Rafael A. F. Silva, Caio Vinícius, Léla Caixeta, Patrícia Schunk, Ingrid Macieira, Denise G. Porto, M. M. Froufe, Diogo Bogéa, Pedro Garrido, Cecília Rogers, Diego Domingues, Flávia Oliveira, Giovana Medina, Bianca Roriz, Lua Tebet, Rubem Baptista, Ronan Pereira, Mariah Coutinho, Liliam Sampaio Ramos, Patrícia Azaña, Michelle Bittencourt, Daniel Reis, Valéria Vianna, Marcus Leopoldino, Ângela Garrido, Thainá Albernaz, Carolina Lins, Silvia Prado dos Anjos, Camila Aguiar, Allexandre Carddoso, Vinícius Motta, Ricardo Fonseca, Giselle Baes, Robson Oliveira, Camila Ermida, Marcele Zveiter, Maria Julião dos Reis, Lucileia de Souza Baptista, João Vitor, Benjamim Lima, Roselany Junger da Silva, Lya Alves, Roberto Poeta, Júlio Bello Gervásio, Édipo Ferreira, Guilherme de Sousa, Márcia Veiga, Larissa Lair, Lucy Vargas, Letícia Cruz, Raphael Marron, Railson Barboza, Rodolfo Barbosa, Júlia Vita, Rene Ugalde, Bruna Santos, Thales Amaral, Beatriz F. Coelho Gomes, Dani Fritzen, Joseléa Galvão Ornellas, Rinaldo Martins de Oliveira, Simone S. Santos, Andressa Moraes Guimarães da Silva Torres, Gael Jardim, Denis Mello, Evelyn Almeida, Luciene Prado, Verônica França, Jones Alberto de Almeida, Pâmela Gadelha, Beatriz França, Luiza Leite Ferreira, Sol de Paula, Mairy Maz, Alessandra Oliveira, Alex Frechette, Milene Lopes, Cyntia Fonseca, Catharina Zanetti, Jaqueline Brito, Ana Hidalgo, Nietzsche Pop, Bruna Paiva, Iva França, Lucia Seixas, Marcelo Antunes Alves da Costa, Roselany Junger da Silva, Lya Alves, Rinaldo Martins de Oliveira, Rany Camara, Rosamares da Maia, Paulo Carvalhosa, Luciana Lage, Flora Soutello, Olga Tavares, Thiago Carvalho e Alice Leite.

O Coletivo Escritoras Vivas é um movimento literário formado por mulheres que atuam na promoção da escrita de autoria feminina e na valorização da autoria de mulheres em diferentes territórios. O grupo desenvolve ações de formação, mentorias e produção literária desde 2021 em São Gonçalo, e, tal como em outros eventos, inclusive fora do estado do Rio de Janeiro, marca presença na Flin com duas autoras que integram a cena literária contemporânea local: a jornalista Cyntia Fonseca, autora de Coração de Cleópatra e Bloco de Notas (Mapa das Letras); e a professora, doutoranda em Literatura Comparada (UFF) Jaqueline Brito, autora de Memórias de um boteco (Patuá).

Programação completa: https://sites.niteroi.rj.gov.br/flin/FLIN_PROGRAMACAO.pdf

Serviço



Datas: 16 a 19 de outubro de 2025 (quinta a domingo)

Local: Reserva Cultural de Niterói

Endereço: Avenida Visconde do Rio Branco, 880 – São Domingos, Niterói (RJ)

Entrada: Gratuita

Realização: Prefeitura de Niterói e Fundação de Arte de Niterói (FAN)