Niterói: beleza natural da Praia de Itaipu como pano de fundo Bruno Araújo

Publicado 16/10/2025 10:45

Niterói – Neste sábado (18), a Praia de Itaipu, na Região Oceânica de Niterói, será o cenário da terceira etapa do Super Paddle 2025, um dos eventos esportivos mais esperados para os atletas da canoa havaiana. O campeonato celebra a tradição da canoagem, unindo esporte, cultura e a energia contagiante do mar.

Com apoio da Prefeitura de Niterói, por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SMEL), o evento promete um dia repleto de competição, superação e celebração da cultura polinésia. Serão realizadas diversas largadas ao longo do dia, com percursos entre 7 e 10 quilômetros, nas modalidades OC1, OC6, V1 e V3, contemplando as categorias Estreante, Júnior, Master, Open e Mista.

A primeira largada está prevista para às 6h30, e as baterias seguem até às 13h15. Os melhores colocados das categorias masculina e feminina nas modalidades OC1/V1 Open e OC6 Open disputarão uma premiação total de R$ 10 mil.

Com a beleza natural da Praia de Itaipu como pano de fundo e um ambiente de confraternização entre equipes e espectadores, o Super Paddle reforça a conexão entre o esporte e a cultura marítima de Niterói.

“O Super Paddle é um dos eventos mais inspiradores do nosso calendário. Ele representa a força do mar, a união dos atletas e a beleza das nossas praias. Apoiar iniciativas como essa é reafirmar o compromisso de Niterói com o esporte e com o bem-estar da população”, destacou Luiz Carlos Gallo, secretário municipal de Esporte e Lazer.

Premiação por categoria:

OC1 / V1

1º lugar: R$ 800

2º lugar: R$ 400

3º lugar: R$ 250

OC6

1º lugar: R$ 1.200

2º lugar: R$ 600

3º lugar: R$ 300