Niterói: beleza natural da Praia de Itaipu como pano de fundo Bruno Araújo
1º lugar: R$ 800
2º lugar: R$ 400
3º lugar: R$ 250
1º lugar: R$ 1.200
2º lugar: R$ 600
3º lugar: R$ 300
Tradição, adrenalina e conexão com o mar agitam Itaipu neste sábado
Campeonato celebra a tradição da canoagem, unindo esporte, cultura e a energia contagiante do mar
Futevôlei, força e representatividade: Circuito FutDELAS movimenta a Praia de Icaraí
Evento gratuito reúne atletas de todas as idades em dois dias de celebração do futebol feminino e empoderamento
Plataforma Digital chegará em novembro para fortalecer o bairro Santa Bárbara
Novo equipamento vai transformar vidas e ampliar oportunidades nas comunidades, com espaços de formação técnica, e-sports, workshops e inclusão digital para todas as idades
Grota promove encontro de agentes culturais com oficinas e apresentações gratuitas
Microteia também celebra 30 anos de atividades do projeto
Niterói amplia investimentos e consolida políticas de valorização dos educadores
Novo Centro de Formação Darcy Ribeiro e Plano de Cargos e Salários impulsionam o desenvolvimento profissional e a qualidade da educação na rede municipal
39ª Exposição de Orquídeas de Niterói reúne apaixonados pela natureza em Charitas
Evento oferece palestras, venda de mudas e destaque para orquídeas raras com entrada gratuita
