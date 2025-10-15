Niterói: Evento oferece palestras, venda de mudas e destaque para orquídeas raras com entrada gratuita - Reprodução

Niterói: Evento oferece palestras, venda de mudas e destaque para orquídeas raras com entrada gratuitaReprodução

Publicado 15/10/2025 18:50

Niterói - A cidade de Niterói volta a ser palco de um dos mais tradicionais encontros de orquidófilos do estado. Nos dias 18 e 19 de outubro, das 9h às 17h, acontece a 39ª Exposição de Orquídeas de Niterói, na Casa da Amizade, em Charitas, com entrada gratuita.



Com apoio da Prefeitura de Niterói, por meio da Secretaria de Economia Criativa e Ações Estratégicas (SECAE), e apoio da Casa da Amizade de Niterói e de empresas parceiras do município, o evento é realizado pela Associação Orquidófila de Niterói (ASSON), com coordenação técnica da CAOB (Coordenadoria das Associações Orquidófilas do Brasil).



A mostra será uma oportunidade para admirar espécies raras e híbridas cultivadas por colecionadores e produtores de diversas regiões. Além da exposição, o público poderá participar de palestras gratuitas sobre cultivo de orquídeas, voltadas tanto para iniciantes quanto para apreciadores experientes.



Entre os destaques desta edição está a Blc. Leopard Land ‘Alfredo Vilhena’, símbolo do evento, que promete encantar o público com sua exuberância e combinação de cores. Segundo os organizadores, o evento é uma celebração da natureza e do cuidado com o meio ambiente, reforçando o papel de Niterói como referência em eventos culturais e ambientais.



Os visitantes também poderão adquirir mudas, insumos e acessórios para cultivo diretamente com produtores especializados.



Serviço:



39ª Exposição de Orquídeas de Niterói

Data: 18 e 19 de outubro

Hora: 9h às 17h

Local: Casa da Amizade

Endereço: Rua Murilo Portugal, 1130 – Charitas

Entrada gratuita