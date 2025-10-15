Niterói: Ingrid Macieira, que também é professora, se inspirou em uma ex-aluna para criar a personagem principal - Divulgação

Niterói: Ingrid Macieira, que também é professora, se inspirou em uma ex-aluna para criar a personagem principalDivulgação

Publicado 15/10/2025 11:09

Niterói - Na próxima sexta-feira (17), das 15h às 18h, a escritora e ilustradora niteroiense Ingrid Macieira participa da FLIN – Festa Literária Internacional de Niterói. A autora vai receber o público para uma tarde de autógrafos e conversa sobre seu livro “Voa, Menina!”, publicado pela editora Colli Books.

A obra, voltada ao público infantojuvenil, traz uma mensagem de liberdade e esperança, mostrando como a literatura pode ser um refúgio e uma forma de enfrentar situações difíceis. A história acompanha uma menina que vive em uma comunidade, realidade compartilhada por milhões de adolescentes no Brasil, e que encontra nos livros o poder de voar com a imaginação e construir um futuro de sonhos e superação.

Ingrid Macieira, que também é professora, se inspirou em uma ex-aluna para criar a personagem principal. As ilustrações em aquarela — técnica que utiliza tintas solúveis em água — foram escolhidas para dar leveza e cor a um enredo que aborda temas como medo, solidão e convivência com a violência, oferecendo ao leitor uma experiência poética e sensível.

“Quero que cada criança que leia o Voa, menina! sinta-se capaz de conquistar seus sonhos e entenda que o estudo é o caminho. Que tenham esperança e incentivo para seguir, mesmo diante das dificuldades. E que aprendam que ler é muito divertido!”, ressalta Ingrid Macieira.

Para Isa Colli, diretora da Colli Books, o livro é uma importante ferramenta de esperança e conscientização. “Estamos muito felizes com esse livro, que traz uma abordagem difícil, mas com uma sutileza e encantamento que tocam o coração de leitores de todas as idades”, afirma.



Serviço:



Evento: Apresentação e tarde de autógrafos do livro “Voa, Menina!”



Autora: Ingrid Macieira



Editora: Colli Books



Data: 17 de outubro (sexta-feira)



Horário: 15h às 18h



Local: Reserva Cultural de Niterói