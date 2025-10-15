Niterói: homem foi pego em flagrante tentando roubar um estabelecimento comercial Divulgação
Guarda Municipal prende homem que invadiu estabelecimento no Centro
A equipe fez um patrulhamento no entorno mas não conseguiu localizar o segundo rapaz
Niterói sedia Encontro das Cidades Antirracistas
Abertura será nesta quarta-feira (15), no auditório do Caminho Niemeyer
O Admirável Sertão de Zé Ramalho entra em cartaz no Teatro da UFF
Espetáculo presta uma homenagem ao multiartista Zé Ramalho; o musical, já visto por 15 mil pessoas e apresentado em 10 cidades do país, inicia nova turnê pelo Brasil
Niterói apresenta avanços nas metas do Plano Anual durante 8º Encontro de Gestores
Em relação ao planejamento a longo prazo, prefeito anunciou que, em novembro, será lançado o Planejamento Estratégico Niterói Que Queremos 2050
Festa Literária de Niterói celebra diversidade cultural
Com programação gratuita e mais de 60 atrações, festival será realizado de 16 a 19 de outubro, no Reserva Cultural, com nomes como Ana Maria Gonçalves, Mia Couto, Conceição Evaristo e Raphael Montes
Beth Goulart apresenta Simplesmente eu, Clarice Lispector de graça
Peça será encenada neste final de semana no Theatro Municipal
