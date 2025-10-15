Niterói: homem foi pego em flagrante tentando roubar um estabelecimento comercial - Divulgação

Publicado 15/10/2025 09:26

Niterói - A Guarda Civil Municipal da Prefeitura de Niterói prendeu, nesta madrugada, um homem que foi pego em flagrante tentando roubar um estabelecimento comercial na Rua Visconde de Sepetiba, no Centro.

A ação aconteceu por volta das 3h40 quando a guarnição estava em ronda e avistou um estabelecimento aberto com duas caixas de som e uma bicicleta na frente. Ao avistar a equipe, os dois rapazes entraram no local e tentaram fugir pelos fundos.

A equipe da Guarda entrou no estabelecimento e encontrou os responsáveis dormindo. Um dos homens foi localizado no telhado do prédio ao lado. A equipe fez um patrulhamento no entorno mas não conseguiu localizar o segundo rapaz. As vítimas e o suspeito foram conduzidos à 76ª DP para o registro do flagrante.