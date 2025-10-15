Niterói: II Copa Oficial de Marcha de Niterói e o Poeirão do Parque Rural de Niterói, com expectativa de reunir competidores e público de diversas regiões.Divulgação
A II Copa Oficial de Marcha de Niterói acontece na sexta-feira (17), com início dos julgamentos às 11h. As provas incluem as categorias de cavalo e égua júnior nas modalidades de Marcha Picada (MP) e Marcha Batida (MB), seguindo com as demais classificações. A parte técnica será conduzida pelo Dr. José Carlos, responsável pela entrada de pista, e a arbitragem ficará a cargo de Plínio Amaral, árbitro de marcha. A organização reforça que todos os animais devem apresentar exames de Anemia Infecciosa Equina (AIE) e Guia de Trânsito Animal (GTA).
Já no sábado (18), o Parque recebe o tradicional Poeirão do Parque Rural de Niterói, a partir das 11h, com uma premiação total de R$ 20 mil. As categorias incluem potros, cavalos e éguas registrados e comuns, nas marchas batida e picada, além de provas sociais. Não serão permitidos animais que já tenham sido premiados em categorias ou marchas de competições nacionais ou no Campeonato Brasileiro de Marcha (CBM). A banca de jurados será composta por Junior Chegado, Léo Nunes e Lucas Toledo, nomes de referência no meio equestre.
Serviço:
Data: 17 e 18 de outubro
Horário: a partir das 11h
Local: Parque Rural de Niterói, localizado na Rua São Sebastião, s/n, Engenho do Mato.
Realização: Prefeitura de Niterói, Secretaria Municipal de Governo (SEMUG), Parque Rural de Niterói
