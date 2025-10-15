Niterói: Café Empresarial reuniu classe de empreendedores na CDL - Divulgação

Publicado 15/10/2025 10:32

Niterói - Como atrair clientes todos os dias por meio do tráfego pago foi o tema do Café Empresarial realizado nesta terça-feira (14), na CDL Niterói, com a especialista em Marketing Digital Clarisse Motta. Durante a abertura, o presidente da CDL Niterói, Luiz Vieira, destacou o potencial do mercado digital na cidade e abriu o microfone para os debates sobre a questão.

“Niterói é a 5ª cidade em inclusão digital, proporcional à população do país, sendo a 1º no Rio de Janeiro. Niterói compra do mundo e então, o nosso maior desafio é fazer Niterói vender para o mundo”, afirmou Vieira.

Ao longo da palestra, Clarisse apresentou as principais diferenças entre marketing convencional e digital; tráfego pago e orgânico, além de explicar quando investir em anúncios no Meta ou no Google. Ela também abordou temas como funis de vendas, processos comerciais, ferramentas de CRM, chatbots e o uso da inteligência artificial nas estratégias de marketing.

Segundo a especialista, muitos empreendedores ainda cometem erros graves ao investir em anúncios pagos sem uma base estratégica. “A metodologia da Focus vem do entendimento da necessidade de muitas empresas que erraram ao investir dinheiro em anúncios pagos, mas de forma errada. É preciso gerar conteúdos de valor que tenham gatilhos que despertem atenção, interesse, desejo e ação. Não há como performar bem quando se tem objetivos errados, público e posicionamento de marca errados”, explicou a especialista.

Clarisse também lembrou que ferramentas gratuitas, como o Google Meu Negócio, continuam sendo excelentes opções para fortalecer a presença digital das empresas. Além disso, destacou novas oportunidades de anúncios em canais mais recentes, como WhatsApp Business, Threads e Audience Network.

O evento reuniu empresários e personalidades da cidade, entre eles Maria Cecília Araújo, primeira mulher a presidir clubes em Niterói, que é hoje presidente reeleita do Clube Canto do Rio, e Angela Riccomi, presidente do Rotary Clube Novos Tempos, além de jornalistas e representantes do setor empresarial local. O evento também foi palco para networking e criação de novos negócios entre as empresas participantes.