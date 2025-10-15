Niterói: Enzo Yuki é o nome da cidade no The Voice Brasil 2025 - Divulgação

Publicado 15/10/2025 10:06

Niterói - A cidade de Niterói conta com um representante de peso para orgulhar seu nome na corrida musical do programa The Voice Brasil (SBT/Disney+). Ele é o cantor, compositor e produtor musical Enzo Yuki, um novo talento da cidade -- que já nos deu nomes que vão de Zélia Duncan a Melim.

Após uma bem-sucedida audição às cegas, onde conquistou a técnica Duda Beat, o artista se prepara para a próxima fase do reality: as Batalhas, que irão ao ar toda segunda feira, 22:30 no SBT e no Disney+



Com uma carreira em ascensão na música, Enzo Yuki traz em suas composições letras que falam sobre descobertas amorosas e pessoais, no melhor estilo Indie Pop. Melancólico e otimista, seu trabalho solo já acumula mais de 1 milhão de streams nas plataformas digitais.

Além de sua carreira solo, Enzo é conhecido por fomentar a cena musical local, sendo o criador dos festivais Tayunna e Aurora, que reuniram centenas de pessoas em Niterói.



"Foi uma experiência muito marcante. Sou cantor, compositor e instrumentista, então estar no The Voice Brasil foi um desafio diferente: me enxergar nesse lugar de intérprete, em um palco tão grandioso e com tanta visibilidade. Meu foco sempre foi o meu trabalho autoral, mas vi no programa uma oportunidade de alcançar um novo público, conhecer outros artistas incríveis e, principalmente, aprender. Cada momento ali foi um grande exercício de entrega e de crescimento".



Agora, toda Niterói tem um compromisso na TV para torcer pelo seu talento. A participação de Enzo Yuki nas Batalhas do The Voice Brasil será decisiva para sua permanência no programa.



Redes Sociais: @enzoyuki - Shows: 21 969960303