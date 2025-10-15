Niterói: Enzo Yuki é o nome da cidade no The Voice Brasil 2025Divulgação
Com uma carreira em ascensão na música, Enzo Yuki traz em suas composições letras que falam sobre descobertas amorosas e pessoais, no melhor estilo Indie Pop. Melancólico e otimista, seu trabalho solo já acumula mais de 1 milhão de streams nas plataformas digitais.
"Foi uma experiência muito marcante. Sou cantor, compositor e instrumentista, então estar no The Voice Brasil foi um desafio diferente: me enxergar nesse lugar de intérprete, em um palco tão grandioso e com tanta visibilidade. Meu foco sempre foi o meu trabalho autoral, mas vi no programa uma oportunidade de alcançar um novo público, conhecer outros artistas incríveis e, principalmente, aprender. Cada momento ali foi um grande exercício de entrega e de crescimento".
Agora, toda Niterói tem um compromisso na TV para torcer pelo seu talento. A participação de Enzo Yuki nas Batalhas do The Voice Brasil será decisiva para sua permanência no programa.
Redes Sociais: @enzoyuki - Shows: 21 969960303
