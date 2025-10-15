Niterói: Evento reúne informações, cuidados e depoimentos emocionantes para reforçar a importância da prevenção do câncer de mama - João Pedro Torres

Niterói - A campanha internacional Outubro Rosa, dedicada à prevenção do câncer de mama, chegou à sede da Companhia de Limpeza de Niterói (Clin). A Divisão de Serviço Social organizou uma programação voltada às colaboradoras, destacando a importância da informação e da prevenção. A atividade integra o módulo “Ciclo de Prevenção”, da Escola Clin, que tem como focos a promoção da saúde e a educação dos trabalhadores.

A abertura do evento contou com a apresentação do Coral de Vozes da Clin. Em seguida, a médica mastologista Thereza Cypreste, integrante da Sociedade Brasileira de Mastologia e fundadora da Associação dos Amigos da Mama (ADAMA), conduziu uma roda de conversa. Ela enfatizou a relevância do diagnóstico precoce, não apenas do câncer de mama, mas também do câncer do colo do útero.

“O câncer de mama é o que mais mata mulheres. Toda mulher a partir dos 40 anos deve fazer exames regularmente. Também é fundamental estar atenta a sinais como o retorno da menstruação após um ano sem sangramento, o que pode indicar problemas no útero. Informação salva vidas”, destacou a médica.

A gari Andreia Pires, de 51 anos, compartilhou sua experiência após assistir a uma palestra da Dra. Thereza há seis anos.

“Aprendi a fazer o autoexame, senti uma dor e percebi um nódulo. O primeiro médico disse que não era nada, mas insisti e, após mamografia e biópsia, recebi o diagnóstico de câncer. Fiz a cirurgia para retirada total da mama e, desde então, sigo em tratamento e realizo exames a cada seis meses. Essa ação da Clin é essencial, pois, se tivesse esperado mais, poderia ter sido tarde demais”, relatou Andreia Pires.

A programação incluiu sorteio de brindes e serviços de beleza como corte de cabelo, design de sobrancelhas e limpeza de pele. Também estiveram presentes a tenda do Viveiro de Mudas, a área da Reciclagem e a massoterapia oferecida pelo Instituto Gênesis.

Para o presidente da Clin, Acílio Borges, a adesão à campanha reforça o compromisso da companhia com o bem-estar das colaboradoras.

“Participamos todos os anos por entender que nosso papel vai além da limpeza urbana. Queremos ser agentes de conscientização e cuidado. Esse conhecimento pode se multiplicar e alcançar ainda mais mulheres. Por isso, pensamos em cada detalhe dessa tarde especial”, ressaltou Acílio Borges.

Segundo o Ministério da Saúde, o câncer de mama é o mais comum entre as mulheres brasileiras e também o que mais provoca mortes, com cerca de 37 mil novos casos ao ano. Em 2024, o SUS realizou cerca de 4 milhões de mamografias de rastreamento e 376,7 mil exames diagnósticos. Esses dados reforçam a urgência da detecção precoce e da disseminação de informações que podem salvar vidas e melhorar a qualidade de vida das mulheres.