Niterói: Investimento em educação e tecnologia:Evelen Gouvêa
Plataforma Digital chegará em novembro para fortalecer o bairro Santa Bárbara
Novo equipamento vai transformar vidas e ampliar oportunidades nas comunidades, com espaços de formação técnica, e-sports, workshops e inclusão digital para todas as idades
Plataforma Digital chegará em novembro para fortalecer o bairro Santa Bárbara
Novo equipamento vai transformar vidas e ampliar oportunidades nas comunidades, com espaços de formação técnica, e-sports, workshops e inclusão digital para todas as idades
Grota promove encontro de agentes culturais com oficinas e apresentações gratuitas
Microteia também celebra 30 anos de atividades do projeto
Niterói amplia investimentos e consolida políticas de valorização dos educadores
Novo Centro de Formação Darcy Ribeiro e Plano de Cargos e Salários impulsionam o desenvolvimento profissional e a qualidade da educação na rede municipal
39ª Exposição de Orquídeas de Niterói reúne apaixonados pela natureza em Charitas
Evento oferece palestras, venda de mudas e destaque para orquídeas raras com entrada gratuita
Clin promove ações especiais na campanha Outubro Rosa
Evento reúne informações, cuidados e depoimentos emocionantes para reforçar a importância da prevenção do câncer de mama
Autora niteroiense Ingrid Macieira apresenta livro Voa, Menina! na FLIN 2025
A obra, voltada ao público infantojuvenil, traz uma mensagem de liberdade e esperança
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.