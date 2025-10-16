Niterói: Investimento em educação e tecnologia: - Evelen Gouvêa

Publicado 16/10/2025 10:36

Niterói – No Dia dos Professores, celebrado nesta quarta-feira (15), o prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, visitou as obras da Plataforma Urbana Digital de Santa Bárbara, que está em fase final de construção e vai reunir educação, tecnologia e cidadania em um só lugar. A inauguração está prevista para o próximo dia 22 de novembro, aniversário da cidade. O investimento da Prefeitura no local é de R$ 26,8 milhões. Durante a visita, o chefe do Executivo anunciou que o local receberá o nome de Edgar Folly, ex-vereador pelo PDT na cidade, com cinco mandatos. Hoje, aos 92 anos, Edgar conta com um histórico de muitas realizações no município e, especialmente, no bairro.

Localizada em uma área estratégica do bairro e cercada por escolas e uma quadra poliesportiva, a Plataforma vai oferecer ensino técnico, inclusão digital, oficinas e espaços de convivência. O prédio, moderno, acessível e sustentável, conta com dois pavimentos. No térreo, haverá recepção, salas de estudo e atendimento, espaço multiuso para eventos e workshops, além de uma área de convivência digital com jogos.

“Desenvolvemos a Plataforma Urbana Digital com muito carinho. Queremos oferecer ensino técnico, oficinas e atividades para a juventude. É um equipamento de primeira, que integra educação, tecnologia e cidadania, reforçando nosso compromisso com a redução das desigualdades e a promoção de oportunidades na Zona Norte. Santa Bárbara merece esse avanço, e estamos fazendo acontecer. O bairro agora terá também a Plataforma Urbana Digital, essa grande nave de conhecimento. Vamos em frente!", declarou o prefeito Rodrigo Neves.

A Empresa de Infraestrutura e Obras de Niterói (ION) é a responsável pela construção da Plataforma. O novo equipamento encontra-se em fase de acabamento e contará com dois pavimentos. O espaço terá um hall de entrada com recepção, salas de atendimento, área de estudo, banheiros, copa, área coberta e uma sala para workshops. A Plataforma também será equipada com sistemas de climatização, prevenção de incêndio, elevador, bebedouros e placas solares para captação de energia.

Um dos destaques será a sala de e-sports, equipada com computadores gamers, consoles e infraestrutura profissional, proporcionando acesso ao universo dos games como ferramenta de aprendizado e desenvolvimento.