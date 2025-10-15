Niterói: evento também celebra 30 anos de atividades do projeto - Divulgação

Niterói: evento também celebra 30 anos de atividades do projeto Divulgação

Publicado 15/10/2025 19:05

Niterói - O Espaço Cultural da Grota vai sediar uma das tradicionais Microteias que reúnem agentes dos Pontos de Cultura de Niterói. O encontro, marcado para esse domingo, 19 de outubro, será especial, pois também irá celebrar os 30 anos de atividades da Orquestra da Grota.

A programação, aberta ao público, começa às 9h e inclui apresentações do Conjunto de Flautas da Grota e de Orquestras mantidas pelo projeto. Haverá, ainda, Rodas de Conversa e oficinas de canto coral e percussão, respectivamente, com os professores Larissa Reis e Vagner Alves. Ao fim do evento, todos vão celebrar os 30 anos da Grota com direito a bolo e “Parabéns pra Você”.

As Microteias são eventos descentralizados e regionais dentro da política Cultura Viva, promovidos pelos Pontos e Pontões de Cultura de Niterói. São ações gratuitas, com oficinas, shows, apresentações e rodas de conversa que fortalecem a cultura dos bairros, conectando os agentes culturais e promovendo a integração entre eles. Ao reunir agentes culturais em nível regional, a Microteia cria um espaço de escuta, cooperação e mobilização coletiva que contribui para a construção de uma teia maior e mais abrangente.

A Rede Cultura Viva Niterói é composta pelos pontos de cultura Bloco Carnavalesco Data Vénia Doutor, Grêmio Recreativo e Cultural Garra de Ouro, Quilombo do Grotão, Sociedade Fluminense de Fotografia, Candongueiro, Orquestra da Grota, Maloca Cult, Instituto Zezeu Capoeira, Ceabir, G.R.E.S. Império de Arariboia, G.R.E.S. Magnólia Brasil, OloduMaré e Mix Urbano; Pontão de Gestão Campus Avançado, Pontão de Comunicação Bem TV, e o Pontão de Acessibilidade Din Dow Dow.



