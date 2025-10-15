Niterói: evento também celebra 30 anos de atividades do projeto Divulgação
Grota promove encontro de agentes culturais com oficinas e apresentações gratuitas
Grota promove encontro de agentes culturais com oficinas e apresentações gratuitas
Niterói amplia investimentos e consolida políticas de valorização dos educadores
Novo Centro de Formação Darcy Ribeiro e Plano de Cargos e Salários impulsionam o desenvolvimento profissional e a qualidade da educação na rede municipal
39ª Exposição de Orquídeas de Niterói reúne apaixonados pela natureza em Charitas
Evento oferece palestras, venda de mudas e destaque para orquídeas raras com entrada gratuita
Clin promove ações especiais na campanha Outubro Rosa
Evento reúne informações, cuidados e depoimentos emocionantes para reforçar a importância da prevenção do câncer de mama
Autora niteroiense Ingrid Macieira apresenta livro Voa, Menina! na FLIN 2025
A obra, voltada ao público infantojuvenil, traz uma mensagem de liberdade e esperança
Niterói recebe a II Copa Oficial de Marcha e o Poeirão
Eventos serão realizados no Parque Rural nos dias 17 e 18 de outubro
