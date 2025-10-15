Niterói: ações impulsionam o desenvolvimento profissional e a qualidade da educação na rede municipal - Divulgação

Niterói: ações impulsionam o desenvolvimento profissional e a qualidade da educação na rede municipalDivulgação

Publicado 15/10/2025 18:53

Niterói - No Dia dos Professores, celebrado nesta quarta-feira (15), a Prefeitura de Niterói destaca os avanços na valorização dos mais de 4 mil educadores da Rede Municipal, profissionais que transformam a vida de milhares de estudantes e são a base de uma educação pública de qualidade. Por meio de políticas estruturantes e investimentos consistentes, como a abertura do Centro de Formação Darcy Ribeiro, espaço inédito na cidade, a gestão vem fortalecendo a carreira docente, ampliando oportunidades de formação e garantindo melhores condições de trabalho. Hoje, cerca de 85% dos profissionais da rede são mulheres, protagonistas desse compromisso com o presente e o futuro da cidade.



Essa valorização se reflete em políticas concretas que fortalecem a carreira e o desenvolvimento profissional. Niterói conta com um dos melhores Planos de Cargos, Carreiras e Salários do Brasil, que garante avanços reais na progressão e na remuneração dos profissionais da educação.

O secretário municipal de Educação, Bira Marques, destacou o papel essencial dos professores na transformação social. “Ser professor é transformar vidas todos os dias. Em Niterói, temos muito orgulho de valorizar quem faz essa transformação acontecer. Nosso Plano de Cargos, Carreiras e Salários é um compromisso concreto com a valorização profissional e com o futuro da nossa rede. O Centro de Formação Darcy Ribeiro veio para consolidar esse caminho, fortalecendo o desenvolvimento e a formação dos nossos educadores”, afirmou o secretário.

O Centro de Formação Darcy Ribeiro foi inaugurado no fim do ano passado, no Barreto. É o primeiro espaço da história da educação de Niterói dedicado à formação continuada dos servidores da rede municipal. O Centro foi criado para ser um ambiente de encontro, aprendizado e inovação. Sua estrutura inclui auditórios, salas multiuso, espaços de convivência, áreas voltadas para a Educação Infantil, como o Ateliê da Infância, que estimula múltiplas linguagens e práticas pedagógicas baseadas na natureza, e o Ateliê do Sabor, uma cozinha experimental que integra formações voltadas à alimentação escolar e à educação sensorial.

