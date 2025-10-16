Niterói: Evento gratuito reúne atletas de todas as idades em dois dias de celebração do futebol feminino e empoderamento na orla - Divulgação

Niterói - A orla da Praia de Icaraí, em Niterói, será tomada pela energia, talento e representatividade do Circuito FutDELAS, que acontece neste fim de semana, sábado (18) e domingo (19), a partir das 8h, em frente à Rua Oswaldo Cruz. O evento conta com o apoio da Prefeitura de Niterói, por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SMEL), reforçando o compromisso da cidade com a valorização do esporte feminino e a promoção do bem-estar coletivo.

“Iniciativas como o FutDELAS mostram que o esporte é uma ferramenta poderosa de inclusão e transformação. É muito gratificante ver a força das mulheres no futebol e perceber o quanto Niterói vem se destacando como uma cidade que apoia e valoriza o esporte em todas as suas formas", afirma Luiz Carlos Gallo, secretário municipal de Esporte e Lazer de Niterói.



Com entrada gratuita, o evento promete reunir atletas, famílias e torcedores em uma grande celebração do futevôlei feminino. Criado com o objetivo de incentivar a prática esportiva entre meninas e mulheres de todas as idades, o Circuito FutDELAS já se firmou como uma iniciativa de destaque na cidade, promovendo inclusão, empoderamento e saúde por meio do esporte.



Programação



Sábado – 18/10

08h: Master e Escolinha

10h: Iniciante (Extra)

12h: Sub-23

13h: Amador



Domingo – 19/10

08h: Iniciante

10h: Open e Intermediário

13h: Sub-17

14h: Sub-13



Serviço



Evento: Circuito FutDELAS 2025

Local: Praia de Icaraí – em frente à Rua Oswaldo Cruz

Data: 18 e 19 de outubro

Horário: A partir das 8h

Entrada gratuita e aberta ao público