Justiça suspende entrada de vereadores em escolas públicas sem autorização e prévia comunicação à direção
Justiça suspende entrada de vereadores em escolas públicas sem autorização e prévia comunicação à direção
Medida reforça proteção a alunos e profissionais de educação no Dia do Professor
Cisp contribui para recuperação de duas motocicletas em ações distintas
Atuações integradas entre Prefeitura e Polícia Militar e a Guarda Municipal resultaram na recuperação de veículos roubados e na condução dos envolvidos à delegacia
Tradição, adrenalina e conexão com o mar agitam Itaipu neste sábado
Campeonato celebra a tradição da canoagem, unindo esporte, cultura e a energia contagiante do mar
Futevôlei, força e representatividade: Circuito FutDELAS movimenta a Praia de Icaraí
Evento gratuito reúne atletas de todas as idades em dois dias de celebração do futebol feminino e empoderamento
Plataforma Digital chegará em novembro para fortalecer o bairro Santa Bárbara
Novo equipamento vai transformar vidas e ampliar oportunidades nas comunidades, com espaços de formação técnica, e-sports, workshops e inclusão digital para todas as idades
Grota promove encontro de agentes culturais com oficinas e apresentações gratuitas
Microteia também celebra 30 anos de atividades do projeto
