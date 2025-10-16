Niterói: A presença do projeto cultural Oficina das Minas no conselho representa um importante passo para ampliar a atuação da organização na defesa dos direitos das mulheres - Divulgação

Niterói: A presença do projeto cultural Oficina das Minas no conselho representa um importante passo para ampliar a atuação da organização na defesa dos direitos das mulheresDivulgação

Publicado 16/10/2025 11:39

Niterói - A produtora cultural Camille Siston, presidente do Instituto e projeto Oficina das Minas, tomou posse no Conselho Municipal de Políticas para as Mulheres de Niterói, durante cerimônia realizada na última quinta-feira (10), no Auditório do Caminho Niemeyer, no Centro de Niterói. Camille assume a cadeira de titular no conselho, enquanto a vice-presidente do Instituto, a publicitária Julia Sinder, passa a ocupar o cargo de suplente.



A nova gestão (2025–2028) tem como objetivo fortalecer o diálogo entre a sociedade civil e o poder público na formulação e acompanhamento de políticas voltadas à promoção da igualdade de gênero e ao enfrentamento das diversas formas de violência contra a mulher.



A presença do projeto cultural Oficina das Minas no conselho representa um importante passo para ampliar a atuação da organização na defesa dos direitos das mulheres e na valorização do protagonismo feminino. O Instituto é reconhecido por promover a inclusão e o empoderamento feminino por meio da música, da cultura e da educação, utilizando a arte como ferramenta de transformação social e fortalecimento da autoestima de mulheres.



Mais sobre a Oficina das Minas:







A Oficina das Minas tem como um de seus principais compromissos o combate à invisibilidade da mulher no samba, utilizando a arte como ferramenta de inclusão e transformação social. Por meio da música, o projeto incorpora e promove debates sobre diversas pautas urgentes ligadas ao enfrentamento do machismo estrutural, como o combate ao etarismo, à homofobia, e à marginalização de mulheres em espaços culturais. A iniciativa também contribui para o processo terapêutico de mulheres em situação de vulnerabilidade, especialmente aquelas em tratamento após vivências de violência doméstica, e atua na criação de um espaço acolhedor e coletivo, onde as participantes podem ressignificar suas histórias e ocupar com potência os espaços públicos e privados.



Como “Lugar de mulher é onde ela quiser” a Oficina das Minas realiza uma vez por mês o aulão coletivo, em que todas as alunas se reúnem em um espaço público e treinam as músicas praticadas em sala de aula reunindo as três modalidades, cavaco, violão e percussão. Links: https://www.instagram.com/oficinadasminasrj/ A Oficina das Minas é um projeto cultural e social idealizado pela empresa CSISTON Produção Integrada, sob coordenação da produtora cultural, jornalista e pesquisador Camille Siston, que promove aulas gratuitas de percussão, violão e cavaquinho exclusivamente para mulheres, com foco em inclusão, empoderamento feminino e acesso à cultura por meio da músicaA Oficina das Minas tem como um de seus principais compromissos o combate à invisibilidade da mulher no samba, utilizando a arte como ferramenta de inclusão e transformação social. Por meio da música, o projeto incorpora e promove debates sobre diversas pautas urgentes ligadas ao enfrentamento do machismo estrutural, como o combate ao etarismo, à homofobia, e à marginalização de mulheres em espaços culturais. A iniciativa também contribui para o processo terapêutico de mulheres em situação de vulnerabilidade, especialmente aquelas em tratamento após vivências de violência doméstica, e atua na criação de um espaço acolhedor e coletivo, onde as participantes podem ressignificar suas histórias e ocupar com potência os espaços públicos e privados.Como “Lugar de mulher é onde ela quiser” a Oficina das Minas realiza uma vez por mês o aulão coletivo, em que todas as alunas se reúnem em um espaço público e treinam as músicas praticadas em sala de aula reunindo as três modalidades, cavaco, violão e percussão. Links: https://oficinadasminas.com.br/

Mais sobre a CSISTON Produção Integrada



Fundada e coordenada por Camille Siston, a CSISTON Produção Integrada desenvolve projetos que unem cultura, memória e protagonismo feminino. Com experiência em produção de eventos, pesquisa acadêmica e gestão cultural, Camille atua em iniciativas que valorizam o samba, a diversidade e a ocupação de espaços públicos como forma de transformação social.