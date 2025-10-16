Niterói: Reunião apresentou Plano de Restauração e a proposta de uma escola de gastronomia - Divulgação

Niterói: Reunião apresentou Plano de Restauração e a proposta de uma escola de gastronomiaDivulgação

Publicado 16/10/2025 11:55

Niterói - No último dia 09, representantes da Abrasel Leste Fluminense-RJ se reuniram com o deputado federal Áureo Ribeiro, no Mocellin, para a apresentação de um Plano de Restauração do Setor de Bares e Restaurantes. Entre as novidades foi anunciada a intenção de criação de uma escola de gastronomia na região que abrange a instituição, que compreende a Região Leste Fluminense

No encontro foi entregue um estudo, e diagnóstico, sobre a alimentação fora do lar. O Plano de Restauração visa fortalecer a competitividade, a geração de empregos e a sustentabilidade do setor. O setor emprega quase 8% de toda força do trabalho do país sendo que 49% são mulheres.

A amostra do estudo prevê que 65% dos empresários são MEIs, 33% são Simples Nacional e apenas 2% são empresas de grande e médio porte.

O primeiro desafio do Plano é a desoneração da folha de pagamento, sendo essencial para reduzir custos, aumentar a formalização de trabalhadores e garantir a sustentabilidade dos negócios de alimentação fora do lar.

O estudo foi realizado pela Abrasel em parceria com a Fundação Getúlio Vargas (FGV) e mostrou ainda que a cada R$ 1 mil gastos em restaurantes, se movimenta R$ 3,5 mil no setor. Ao todo são 1,38 milhões de estabelecimentos ativos no Brasil com 4,94 milhões de trabalhadores e faturamento anual (em 2024) de R$ 416 bilhões.