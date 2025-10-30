Niterói: Nittrans fez ação da campanha Outubro Rosa para as mulheres - Divulgação

Publicado 30/10/2025 18:18

Niterói - A Nittrans promoveu, nesta quarta-feira (29), o evento Outubro Rosa, dedicado à conscientização sobre a prevenção e detecção precoce do câncer de mama. As mulheres da área administrativa e operadoras de trânsito da autarquia tiveram a oportunidade de participar de palestras e atividades de autocuidado, reforçando a importância de olhar para si com mais carinho, fazendo com que tudo seja voltado para a própria saúde e bem-estar.

“O Outubro Rosa é um momento de reflexão e cuidado, mas também de união. Aqui na Nittrans, fazemos questão de valorizar e acolher as mulheres que todos os dias ajudam a construir uma cidade mais resiliente e humana. A prevenção e o autocuidado precisam ser temas constantes, não apenas neste mês, mas em todas as nossas ações e na forma como nos relacionamos no dia a dia. Cuidar das nossas funcionárias também é nossa missão. Outubro Rosa reforça essa importância”, afirmou o presidente da Nittrans, Nelson Godá.

A primeira palestra foi ministrada pela psicóloga Nasaré Loureiro, com o tema “Quando o corpo fala e a emoção silencia: um olhar sobre o estresse e o cuidado”. A profissional destacou a importância de escutar o próprio corpo e compreender as emoções, e alertou que o estresse contínuo enfraquece o sistema de defesa e deixa o organismo mais vulnerável.

Em seguida, a mastologista e presidente da Associação dos Amigos da Mama (Adama), Thereza Cypestre, conduziu uma conversa informativa e esclarecedora sobre a importância da mamografia e dos cuidados preventivos. A médica reforçou que o exame deve ser realizado anualmente a partir dos 40 anos e, em casos de histórico familiar, o quanto antes possível, mesmo antes dessa faixa etária.

A médica também apresentou um dado preocupante: segundo o Ministério da Saúde e o Instituto Nacional do Câncer (INCA), a estimativa é de que o Brasil ultrapasse a marca de 73 mil novos casos de câncer de mama até o final deste ano.

O evento também foi marcado pela emoção. A advogada e ex-operadora de trânsito da Nittrans, Maria Cláudia de Oliveira, hoje integrante do setor jurídico da autarquia, apresentou o relato “Do trânsito ao tribunal: minha jornada de superação”. Em sua fala, ela destacou a trajetória de conquistas e a importância da determinação para vencer desafios e alcançar seus objetivos.

Além do presidente da Nittrans, Nelson Godá, o evento teve as presenças do secretário Executivo da Prefeitura, Felipe Peixoto; e da secretária municipal da Mulher, Thaiana Ivia.