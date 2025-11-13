Niterói - A Sala Nelson Pereira dos Santos recebe no sábado, 15 de novembro, às 19h, o espetáculo "A quem cabe grita", com direção de Dimas Daniel e Luma Rangel.
O espetáculo “A quem cabe a grita” retoma a trajetória de duas mulheres fundamentais para pensar a sociedade brasileira: a maranhense abolicionista Maria Firmina dos Reis, a primeira romancista brasileira, e Laudelina de Campos Melo, integrante do primeiro sindicato de domésticas do Brasil. A encenação conta com poemas e depoimentos originais delas e, ainda, poemas inéditos escritos a partir da vida e obra dessas duas mulheres. Temas como relações de trabalho, antirracismo, amor e sobrevivência femininos encontram nosso mote.
Ficha Técnica
Dramaturgia: Dimas Daniel Direção: Dimas Daniel e Luma Rangel Direção de movimento: Thiago Caetano Direção de produção: Anique Pessanha Elenco: Ana Thereza, Andressa Honorato, Érika Mourão, Mari Castanheira, Suellen Andrade, Thaís Prestes e Zaila Iluminação: Valdeci Corrêa Figurino: Yohanna Oliveira Designer gráfico: Fernanda Daemon
SERVIÇO
A quem cabe grita Data: 15 de novembro Horário: 19h Duração: 60min Classificação indicativa: 12 anos ** Entrada Gratuita (distribuição de ingressos 1h antes do início do evento) Local: Sala Nelson Pereira dos Santos End: Av. Visconde do Rio Branco, 880 - São Domingos, Niterói
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.