Niterói: Sala Nelson Pereira dos Santos terá espetáculo teatral no próximo dia 15Divulgação

Publicado 13/11/2025 13:57

Niterói - A Sala Nelson Pereira dos Santos recebe no sábado, 15 de novembro, às 19h, o espetáculo "A quem cabe grita", com direção de Dimas Daniel e Luma Rangel.

O espetáculo “A quem cabe a grita” retoma a trajetória de duas mulheres fundamentais para pensar a sociedade brasileira: a maranhense abolicionista Maria Firmina dos Reis, a primeira romancista brasileira, e Laudelina de Campos Melo, integrante do primeiro sindicato de domésticas do Brasil. A encenação conta com poemas e depoimentos originais delas e, ainda, poemas inéditos escritos a partir da vida e obra dessas duas mulheres. Temas como relações de trabalho, antirracismo, amor e sobrevivência femininos encontram nosso mote.



Ficha Técnica



Dramaturgia: Dimas Daniel

Direção: Dimas Daniel e Luma Rangel

Direção de movimento: Thiago Caetano

Direção de produção: Anique Pessanha

Elenco: Ana Thereza, Andressa Honorato, Érika Mourão, Mari Castanheira, Suellen Andrade, Thaís Prestes e Zaila

Iluminação: Valdeci Corrêa

Figurino: Yohanna Oliveira

Designer gráfico: Fernanda Daemon



SERVIÇO



A quem cabe grita

Data: 15 de novembro

Horário: 19h

Duração: 60min

Classificação indicativa: 12 anos

** Entrada Gratuita (distribuição de ingressos 1h antes do início do evento)

Local: Sala Nelson Pereira dos Santos

End: Av. Visconde do Rio Branco, 880 - São Domingos, Niterói