Niterói: Sala Nelson Pereira dos Santos terá espetáculo teatral no próximo dia 15

Niterói - A Sala Nelson Pereira dos Santos recebe no sábado, 15 de novembro, às 19h, o espetáculo "A quem cabe grita", com direção de Dimas Daniel e Luma Rangel.
O espetáculo “A quem cabe a grita” retoma a trajetória de duas mulheres fundamentais para pensar a sociedade brasileira: a maranhense abolicionista Maria Firmina dos Reis, a primeira romancista brasileira, e Laudelina de Campos Melo, integrante do primeiro sindicato de domésticas do Brasil. A encenação conta com poemas e depoimentos originais delas e, ainda, poemas inéditos escritos a partir da vida e obra dessas duas mulheres. Temas como relações de trabalho, antirracismo, amor e sobrevivência femininos encontram nosso mote.

Ficha Técnica
Dramaturgia: Dimas Daniel
Direção: Dimas Daniel e Luma Rangel
Direção de movimento: Thiago Caetano
Direção de produção: Anique Pessanha
Elenco: Ana Thereza, Andressa Honorato, Érika Mourão, Mari Castanheira, Suellen Andrade, Thaís Prestes e Zaila
Iluminação: Valdeci Corrêa
Figurino: Yohanna Oliveira
Designer gráfico: Fernanda Daemon

SERVIÇO
A quem cabe grita
Data: 15 de novembro
Horário: 19h
Duração: 60min
Classificação indicativa: 12 anos
** Entrada Gratuita (distribuição de ingressos 1h antes do início do evento)
Local: Sala Nelson Pereira dos Santos
End: Av. Visconde do Rio Branco, 880 - São Domingos, Niterói