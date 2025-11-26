Niterói: Tomorrow Blue Economy é um dos principais eventos de economia azul do mundo e retorna a Niterói para sua segunda edição - Divulgação

Publicado 26/11/2025 14:43

Niterói - O Tomorrow Blue Economy segue movimentando a cidade e, nesta quinta-feira (27), o evento será gratuito para toda a população, com inscrições já disponíveis no site oficial: www.tomorrowblueconomy.com.br

A programação do dia 27 inclui atividades abertas no Caminho Niemeyer, com destaque para debates sobre inovação oceânica, sustentabilidade, turismo regenerativo, energia renovável e o novo palco Blue Gastronomy, dedicado à culinária marítima. Entre as atrações estão palestrantes nacionais e internacionais, como Ricardo Gomes (Instituto Mar Urbano), José Aguilar Manjarrez (FAO) e María José González Fuster (MAR Fund).

Segundo estudo da ONU e da Fundação Getulio Vargas (FGV), a chamada Economia do Mar já representa cerca de 20% do PIB nacional e movimenta entre US$ 3 e 6 trilhões por ano no mundo. Na primeira edição, o evento reuniu mais de 2 mil participantes. Para 2025, a expectativa é receber mais de 3 mil pessoas, incluindo 700 executivos e líderes da indústria, 100 palestrantes e diversos expositores. Nesta segunda edição, o tema será “The debate that makes waves” (O debate que gera ondas, em tradução livre).

Abertura - O primeiro dia do encontro, nesta quarta-feira (26), reuniu participantes de diversos setores e promoveu discussões estratégicas sobre economia azul, preservação marinha e soluções inovadoras para o futuro dos oceanos, reforçando o papel do Brasil na agenda global da Década da Ciência Oceânica da ONU.



SOBRE O GRUPO ICITIES



O Grupo iCities é uma holding brasileira dedicada a impulsionar a transformação das cidades por meio da

inovação, da tecnologia e da articulação entre os setores público, privado e acadêmico. Com mais de uma

década de atuação e sede em Curitiba (PR), o grupo é referência nacional no ecossistema de cidades

inteligentes e atua de forma estratégica para conectar desafios urbanos a soluções concretas e sustentáveis.

Com uma arquitetura de marca que contempla diferentes frentes de atuação, o iCities organiza eventos,

promove programas de capacitação, desenvolve projetos e fortalece redes de colaboração em todo o país.

Com a chancela da Fira Barcelona, é responsável pela realização de eventos notáveis como o Smart City Expo Curitiba, o IoT Solutions Congress Brasil e o Tomorrow Blue Economy, sendo essa uma de suas principais verticais de negócios. O grupo atua como catalisador de soluções inovadoras para os desafios urbanos contemporâneos, ao unir propósito, conhecimento, negócios e impacto para construir cidades mais inteligentes, sustentáveis e centradas nas pessoas.

SERVIÇO:



Data: 27 (quinta-feira) de novembro de 2025

Horário: 10h às 18h

Local: Caminho Niemeyer

Endereço: Rua Jornalista Rogério Coelho Neto, s/nº — Centro, Niterói