Niterói: ampliação do atendimento de saúde e revitalização de Centro Comunitário no Morro da Cocada - Divulgação/Ascom

Niterói: ampliação do atendimento de saúde e revitalização de Centro Comunitário no Morro da CocadaDivulgação/Ascom

Publicado 19/10/2026 12:12





“Estamos aqui na Cocada, essa comunidade tão querida de Niterói, anunciando o projeto do Centro Comunitário. Vamos colocar aqui um Médico de Família e um centro de oportunidades para a juventude e para as mulheres. Já fizemos muito, mas aqui na Cocada as pessoas precisam do Médico de Família. Vamos em frente porque é tempo de avançar”, afirmou o prefeito Rodrigo Neves.



A implantação do atendimento do Programa Médico de Família vai ampliar a atenção primária à saúde aos moradores do Morro da Cocada.



“Estamos muito felizes com essa conquista para a comunidade. O atendimento contará com médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem e agentes comunitários de saúde. Isso é muito importante para fortalecer o cuidado com a população e aproximar ainda mais os serviços de saúde das famílias”, destacou a diretora-geral da Fundação Estatal de Saúde de Niterói (FeSaúde), Maria Célia Vasconcellos.



Outra iniciativa anunciada é a reforma do Centro Comunitário, localizado na Travessa São Januário. O projeto, desenvolvido pela Empresa de Infraestrutura e Obras de Niterói (ION), prevê a restauração do edifício de dois pavimentos, que passará a contar com hall de entrada, salas administrativas, área de repouso, espaços destinados à capacitação profissional e geração de renda, telecentro, cozinha e banheiros. Prefeitura de Niterói anunciou, nesta sexta-feira (16), novos investimentos para o Morro da Cocada, no Badu, Região de Pendotiba. Entre as iniciativas estão a implantação do atendimento do Programa Médico de Família e a reforma do Centro Comunitário, que contará com espaços voltados à capacitação profissional, geração de renda e oportunidades para jovens e mulheres. Os projetos foram apresentados durante visita do prefeito Rodrigo Neves à comunidade e têm como objetivos ampliar o acesso da população a serviços públicos e fortalecer a infraestrutura da região.“Estamos aqui na Cocada, essa comunidade tão querida de Niterói, anunciando o projeto do Centro Comunitário. Vamos colocar aqui um Médico de Família e um centro de oportunidades para a juventude e para as mulheres. Já fizemos muito, mas aqui na Cocada as pessoas precisam do Médico de Família. Vamos em frente porque é tempo de avançar”, afirmou o prefeito Rodrigo Neves.A implantação do atendimento do Programa Médico de Família vai ampliar a atenção primária à saúde aos moradores do Morro da Cocada.“Estamos muito felizes com essa conquista para a comunidade. O atendimento contará com médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem e agentes comunitários de saúde. Isso é muito importante para fortalecer o cuidado com a população e aproximar ainda mais os serviços de saúde das famílias”, destacou a diretora-geral da Fundação Estatal de Saúde de Niterói (FeSaúde), Maria Célia Vasconcellos.Outra iniciativa anunciada é a reforma do Centro Comunitário, localizado na Travessa São Januário. O projeto, desenvolvido pela Empresa de Infraestrutura e Obras de Niterói (ION), prevê a restauração do edifício de dois pavimentos, que passará a contar com hall de entrada, salas administrativas, área de repouso, espaços destinados à capacitação profissional e geração de renda, telecentro, cozinha e banheiros.

População vai ganhar espaço de convivência



A proposta é oferecer à população um espaço de convivência, aprendizado e desenvolvimento de atividades que contribuam para a qualificação profissional e a geração de oportunidades, especialmente para mulheres e jovens da comunidade.



A reforma está na fase de planejamento para contratação. Após a conclusão do processo licitatório, a homologação da empresa vencedora e a publicação da ordem de início, o prazo previsto para execução das obras será de oito meses.



“Essa é uma obra muito sonhada pela nossa comunidade, um pedido antigo que vem de outras gestões da associação e ao qual estamos dando continuidade. É uma conquista muito importante para os moradores, tanto pela reforma do Centro Comunitário quanto pela chegada dos serviços de saúde. Agradecemos à Prefeitura e a todos os parceiros que têm acompanhado as necessidades da nossa comunidade”, afirmou o presidente da Associação de Moradores da Comunidade do Morro da Cocada, Fábio Andrade.