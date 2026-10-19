Niterói: ampliação do atendimento de saúde e revitalização de Centro Comunitário no Morro da CocadaDivulgação/Ascom
“Estamos aqui na Cocada, essa comunidade tão querida de Niterói, anunciando o projeto do Centro Comunitário. Vamos colocar aqui um Médico de Família e um centro de oportunidades para a juventude e para as mulheres. Já fizemos muito, mas aqui na Cocada as pessoas precisam do Médico de Família. Vamos em frente porque é tempo de avançar”, afirmou o prefeito Rodrigo Neves.
A implantação do atendimento do Programa Médico de Família vai ampliar a atenção primária à saúde aos moradores do Morro da Cocada.
“Estamos muito felizes com essa conquista para a comunidade. O atendimento contará com médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem e agentes comunitários de saúde. Isso é muito importante para fortalecer o cuidado com a população e aproximar ainda mais os serviços de saúde das famílias”, destacou a diretora-geral da Fundação Estatal de Saúde de Niterói (FeSaúde), Maria Célia Vasconcellos.
Outra iniciativa anunciada é a reforma do Centro Comunitário, localizado na Travessa São Januário. O projeto, desenvolvido pela Empresa de Infraestrutura e Obras de Niterói (ION), prevê a restauração do edifício de dois pavimentos, que passará a contar com hall de entrada, salas administrativas, área de repouso, espaços destinados à capacitação profissional e geração de renda, telecentro, cozinha e banheiros.
A proposta é oferecer à população um espaço de convivência, aprendizado e desenvolvimento de atividades que contribuam para a qualificação profissional e a geração de oportunidades, especialmente para mulheres e jovens da comunidade.
A reforma está na fase de planejamento para contratação. Após a conclusão do processo licitatório, a homologação da empresa vencedora e a publicação da ordem de início, o prazo previsto para execução das obras será de oito meses.
“Essa é uma obra muito sonhada pela nossa comunidade, um pedido antigo que vem de outras gestões da associação e ao qual estamos dando continuidade. É uma conquista muito importante para os moradores, tanto pela reforma do Centro Comunitário quanto pela chegada dos serviços de saúde. Agradecemos à Prefeitura e a todos os parceiros que têm acompanhado as necessidades da nossa comunidade”, afirmou o presidente da Associação de Moradores da Comunidade do Morro da Cocada, Fábio Andrade.
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