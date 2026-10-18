Niterói: urbanização inclui contenção de encostas, pavimentação, acessibilidade e espaços de lazer - Divulgação/Ascom

Niterói: urbanização inclui contenção de encostas, pavimentação, acessibilidade e espaços de lazer Divulgação/Ascom

Publicado 18/10/2026 14:22 | Atualizado 18/10/2026 14:49

A comunidade localizada atrás do Ciep Maria Portugal, no Baldeador, na Zona Norte de Niterói, vai receber R$ 35,9 milhões em investimentos para obras de urbanização e contenção de encostas. O prefeito Rodrigo Neves assinou, neste sábado (17), a ordem de início das intervenções, que incluem pavimentação, alargamento de vias, melhorias de acessibilidade, drenagem, iluminação pública e espaços de esporte e lazer. Durante a cerimônia, o prefeito estabeleceu a meta de concluir os serviços em 11 meses e pediu que a empresa responsável contrate trabalhadores da própria comunidade para gerar emprego e renda na região.

As intervenções fazem parte da política de investimentos em infraestrutura e prevenção de riscos desenvolvida pela Prefeitura de Niterói. Além de melhorar as condições de circulação e os espaços públicos, o projeto tem como prioridade ampliar a segurança das famílias diante das chuvas intensas e dos desafios impostos pelas mudanças climáticas.

"Há mais de uma década, estamos investindo nas comunidades de Niterói, levando obras de urbanização, infraestrutura e contenção de encostas para melhorar a vida das pessoas. As chuvas intensas e os efeitos das mudanças climáticas estão aí, e não podemos abrir mão da prevenção. Cuidar das pessoas e garantir a segurança das famílias é prioridade da nossa gestão. Aqui no Baldeador, queremos concluir essa obra em 11 meses e também gerar emprego e renda. Por isso, pedi que a empresa contrate trabalhadores da própria comunidade. Vamos melhorar os caminhos, fazer contenções e criar espaços de esporte e convivência, porque os moradores merecem viver com mais segurança e qualidade de vida", afirmou Rodrigo Neves.

As obras serão realizadas pela Empresa de Infraestrutura e Obras de Niterói (ION) e vão contemplar uma área de 4.770,52 metros quadrados. Entre os serviços previstos estão o alargamento e a pavimentação de vias, a recuperação de escadarias, a revitalização de calçadas com melhorias de acessibilidade e a instalação de novos pontos de iluminação pública. O projeto também inclui contenção de encostas com aplicação de concreto projetado e implantação de drenagem superficial, medidas que contribuem para a estabilidade do terreno e o escoamento da água da chuva.

Investimentos em prevenção e adaptação climática

Ao longo dos últimos anos, Niterói destinou mais de R$ 1,5 bilhão a ações de prevenção e contenção de encostas. Associadas ao monitoramento e ao trabalho da Defesa Civil, as intervenções integram a estratégia municipal de adaptação climática e redução de riscos para famílias que vivem em áreas de encosta.

A vice-prefeita Isabel Swan ressaltou a importância desses investimentos para ampliar a segurança da população. "Tivemos um setembro muito chuvoso, outubro também, e mais um temporal nesta madrugada. É nesses momentos que percebemos a importância dos investimentos em contenção de encostas. Hoje, Niterói está muito mais preparada para enfrentar os eventos climáticos extremos porque investe em prevenção e conta com uma Defesa Civil atuante. As mudanças climáticas já fazem parte do nosso cotidiano, e obras como essa são fundamentais para proteger as famílias", destacou Isabel Swan.

Além das intervenções de infraestrutura e prevenção, o projeto prevê a reurbanização da Praça do Alto, que receberá brinquedos infantis, equipamentos de ginástica para a terceira idade, quadra poliesportiva e um espaço destinado a um anfiteatro. A proposta é ampliar as opções de lazer, esporte e convivência para moradores de todas as idades.

O alargamento das vias, a recuperação das escadarias e as melhorias de acessibilidade nas calçadas também vão facilitar os deslocamentos dentro da comunidade, especialmente para idosos e pessoas com mobilidade reduzida.

Para a presidente da Associação de Moradores do Baldeador, Michele Oliveira, a assinatura da ordem de início representa uma conquista para a comunidade, que há anos reivindica melhorias na infraestrutura local. "Essa é uma conquista muito esperada por quem vive no Baldeador. Ver essas obras saindo do papel é uma alegria, porque sabemos a diferença que elas vão fazer na segurança e no dia a dia das famílias", destacou Michele.