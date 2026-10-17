Niterói: Corpo de Bombeiros foi acionado e prestou atendimento às vítimas ainda no localDivulgação/Ascom
Moto de aplicativo derrapa e deixa duas pessoas feridas no Centro
Passageiro sofreu lesões no rosto e na região da boca, enquanto o motociclista teve escoriações em um dos braços
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Sarau do Raulzito celebra resistência política às vésperas da eleição
Edição especial Sarau Antifascista reúne artistas e ativistas no Kombi Bar, reforçando mobilização em defesa da democracia
Museu do Ingá encerra a exposição A Paisagem Que Somos
Encontro com presença do artista Andrés Boero Madrid acontece neste sábado e inclui exibição de curta-metragem
Prefeito Rodrigo Neves visita Hospital Oceânico
Unidade realizou cerca de 6 mil cirurgias em 2026 e apresenta avanços nos indicadores de eficiência e qualidade da assistência hospitalar
Arena Niterói recebe evento internacional de economia azul em novembro
Tomorrow.Blue Economy reforça a vocação do espaço para sediar grandes eventos; encontro reunirá especialistas nacionais e internacionais nos dias 25 e 26
Donos de bancas de Niterói convivem com insegurança e falta de respostas
Diante das ocorrências dos últimos dias, duas somente nesta semana, reportagem de O Dia questiona Secretaria de Segurança Pública, que ainda não se manifestou
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