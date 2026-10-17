Niterói: Corpo de Bombeiros foi acionado e prestou atendimento às vítimas ainda no local - Divulgação/Ascom

Niterói: Corpo de Bombeiros foi acionado e prestou atendimento às vítimas ainda no localDivulgação/Ascom

Publicado 17/10/2026 13:26

Duas pessoas ficaram feridas na manhã desta sexta-feira (16) após um acidente envolvendo uma motocicleta utilizada para transporte por aplicativo no Centro de Niterói . A ocorrência foi registrada por volta das 7h30, no cruzamento das ruas Heitor Carrilho e Saldanha Marinho.

De acordo com relatos de testemunhas, o motociclista teria reduzido bruscamente a velocidade ao notar a aproximação de outro veículo em uma via transversal. Durante a manobra, a presença de areia sobre a faixa de pedestres teria provocado a perda de aderência dos pneus, fazendo com que a moto derrapasse e o condutor perdesse o controle da direção.

Com o impacto da queda, o passageiro sofreu lesões no rosto e na região da boca, enquanto o motociclista teve escoriações em um dos braços. Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas e realizaram os primeiros atendimentos ainda no local do acidente. Em seguida, as vítimas foram encaminhadas para o Hospital Estadual Azevedo Lima (Heal), no Fonseca. Até o momento, não foram divulgadas informações atualizadas sobre o estado de saúde dos feridos.

A Polícia Militar também esteve na ocorrência e deve realizar o registro do caso.

Acidentes com motos preocupam nas ruas da cidade

Casos envolvendo motocicletas têm sido cada vez mais frequentes em Niterói, especialmente em regiões de grande circulação de veículos e pedestres, como o Centro e os principais corredores viários da cidade. Especialistas em trânsito apontam que fatores como pista escorregadia, presença de areia ou óleo no asfalto, frenagens bruscas e o aumento da frota de motos utilizadas para serviços de entrega e transporte por aplicativo contribuem para elevar os riscos de acidentes.

Além dos impactos para condutores e passageiros, esse tipo de ocorrência costuma provocar retenções no tráfego e demandar mobilização de equipes de resgate e segurança pública. Autoridades de trânsito reforçam a importância da manutenção preventiva dos veículos, do respeito aos limites de velocidade e da atenção redobrada em cruzamentos e áreas de grande movimento, principalmente nos horários de pico, quando o fluxo de veículos é mais intenso.

Nos últimos anos, o crescimento dos serviços de entrega e transporte por aplicativo também ampliou a presença de motocicletas nas ruas, reforçando o debate sobre medidas de segurança e fiscalização para reduzir o número de ocorrências e preservar a integridade de motoristas, passageiros e demais usuários das vias.