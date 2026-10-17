Niterói: encontro com artista e exibição de curta metragem no encerramento de exposição no Museu do Ingá - Reprodução/Internet

Niterói: encontro com artista e exibição de curta metragem no encerramento de exposição no Museu do IngáReprodução/Internet

Publicado 17/10/2026 08:30

Museu do Ingá , em Niterói, realiza neste sábado, 17 de outubro, às 15h, o encerramento da exposição A paisagem que somos, do artista uruguaio Andrés Boero Madrid. A programação contará com a exibição do curta-metragem El olor de aquel lugar (O aroma daquele lugar), com duração aproximada de 23 minutos, seguida de uma conversa com o artista sobre o filme, seu processo criativo e as questões presentes na exposição.

Com pesquisa que articula fotografia, gravura, vídeo e instalação, A paisagem que somos investiga as relações entre corpo, território, memória e pertencimento. A produção de Andrés Boero Madrid estabelece um diálogo com suas experiências e referências territoriais, especialmente com Villa Soriano, no Uruguai, explorando a maneira como os lugares participam da construção das identidades e das memórias individuais.

O encerramento propõe um momento de aproximação entre o público e o artista, ampliando as possibilidades de reflexão sobre a exposição a partir da linguagem cinematográfica e do diálogo direto com seu criador. A atividade é gratuita e aberta ao público.

Serviço

Encerramento da exposição: A paisagem que somos

Artista: Andrés Boero Madrid

Data: 17 de outubro de 2026, sábado

Horário: 15h

Local: Museu do Ingá

Endereço: Rua Presidente Pedreira, 78 – Ingá, Niterói/RJ

Entrada: Gratuita

Programação: Exibição do curta-metragem El olor de aquel lugar e conversa com o artista.