O Museu do Ingá, em Niterói, realiza neste sábado, 17 de outubro, às 15h, o encerramento da exposição A paisagem que somos, do artista uruguaio Andrés Boero Madrid. A programação contará com a exibição do curta-metragem El olor de aquel lugar (O aroma daquele lugar), com duração aproximada de 23 minutos, seguida de uma conversa com o artista sobre o filme, seu processo criativo e as questões presentes na exposição.
Com pesquisa que articula fotografia, gravura, vídeo e instalação, A paisagem que somos investiga as relações entre corpo, território, memória e pertencimento. A produção de Andrés Boero Madrid estabelece um diálogo com suas experiências e referências territoriais, especialmente com Villa Soriano, no Uruguai, explorando a maneira como os lugares participam da construção das identidades e das memórias individuais.
O encerramento propõe um momento de aproximação entre o público e o artista, ampliando as possibilidades de reflexão sobre a exposição a partir da linguagem cinematográfica e do diálogo direto com seu criador. A atividade é gratuita e aberta ao público.
Serviço
Encerramento da exposição: A paisagem que somos Artista: Andrés Boero Madrid Data: 17 de outubro de 2026, sábado Horário: 15h Local: Museu do Ingá Endereço: Rua Presidente Pedreira, 78 – Ingá, Niterói/RJ Entrada: Gratuita Programação: Exibição do curta-metragem El olor de aquel lugar e conversa com o artista.
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