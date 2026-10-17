Niterói: além dos debates na Arena Niterói, o evento contará com atividades em universidades, encontros de negócios e ações abertas ao público Divulgação/Ascom
“A Arena é uma estrutura que, além de incentivar a prática esportiva e promover saúde, cidadania e inclusão social, também tem capacidade para receber grandes eventos nacionais e internacionais. Sediar mais uma edição do Tomorrow.Blue Economy reforça essa vocação e mostra que Niterói está preparada para receber encontros que movimentam a economia, incentivam a troca de conhecimentos e projetam nossa cidade para o Brasil e para o mundo”, afirmou o prefeito Rodrigo Neves.
Realizado pelo iCities, com a chancela internacional da Fira Barcelona, o Tomorrow.Blue Economy chega à terceira edição em Niterói ampliando sua programação e sua presença na cidade.
Além dos debates na Arena Niterói, o evento contará com atividades em universidades, encontros de negócios e ações abertas ao público na Praia de Icaraí. Segundo a organização, as duas primeiras edições reuniram cerca de 7 mil participantes, 250 palestrantes e mais de 1.200 executivos e lideranças da indústria.
“Niterói reúne localização estratégica, uma forte indústria naval e offshore e um ecossistema que integra inovação, universidades e tecnologia. Sob a liderança do prefeito Rodrigo Neves, a economia azul foi incorporada ao planejamento de longo prazo da cidade. A realização desta terceira edição do Tomorrow.Blue Economy demonstra a consolidação dessa agenda e fortalece Niterói como referência nacional e capital latino-americana da economia do mar”, destacou o secretário executivo de Niterói, Felipe Peixoto.
Programação internacional
Atividades vão ocupar a orla de Niterói
Um dos destaques será a segunda edição da Blue Running Niterói, marcada para o dia 22 de novembro, aniversário da cidade. A corrida terá percurso de cinco quilômetros pela orla, com largada e chegada na Praia de Icaraí, e expectativa de reunir aproximadamente 700 participantes.
“A Blue Running tem um simbolismo muito especial por acontecer justamente no aniversário de Niterói. É uma corrida que leva para a orla aquilo que faz parte da nossa identidade: o esporte, o mar e a ocupação dos espaços públicos pela população. Correr por Icaraí e Boa Viagem, em um cenário que é cartão-postal da cidade, transforma a prova em uma verdadeira celebração de Niterói. E quando o esporte se conecta a uma agenda de futuro, como a economia azul e a sustentabilidade, mostramos que atividade física também pode ser uma forma de despertar pertencimento e consciência sobre a cidade que queremos construir”, destacou o secretário municipal de Esporte e Lazer, Luiz Carlos Gallo.
Os inscritos na Blue Running também receberão ingresso para o Tomorrow.Blue Economy, na Arena Niterói, conectando a programação esportiva aos debates sobre inovação, sustentabilidade e desenvolvimento econômico.
A programação inclui ainda o Blue Sessions, circuito que leva discussões sobre economia azul a universidades e ambientes de inovação. A primeira atividade foi realizada em setembro, na Universidade Federal Fluminense (UFF), reunindo estudantes e pesquisadores para debater aplicações de inteligência artificial, robótica e tecnologia em setores ligados ao mar.
Serviço:
Tomorrow.Blue Economy Niterói 2026
Data: 25 e 26 de novembro de 2026
Local: Arena Niterói — Niterói (RJ)
Ingressos: Participante a partir de R$ 32,50 | Business R$ 260
Instagram: @tomorrow.blueconomy
Tomorrow.Blue Experience
Data: 20 a 22 de novembro de 2026
Local: Praia de Icaraí — Niterói (RJ)
Programação aberta ao público
Blue Running Niterói 2026
Data: 22 de novembro de 2026
Largada: 7h
Percurso: 5 km
Local: Praia de Icaraí — Niterói (RJ)
Inscrição inclui ingresso de participante para o Tomorrow.Blue Economy Niterói 2026
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