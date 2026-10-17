Niterói: além dos debates na Arena Niterói, o evento contará com atividades em universidades, encontros de negócios e ações abertas ao público - Divulgação/Ascom

Niterói: além dos debates na Arena Niterói, o evento contará com atividades em universidades, encontros de negócios e ações abertas ao público Divulgação/Ascom

Publicado 17/10/2026 08:00





“A Arena é uma estrutura que, além de incentivar a prática esportiva e promover saúde, cidadania e inclusão social, também tem capacidade para receber grandes eventos nacionais e internacionais. Sediar mais uma edição do Tomorrow.Blue Economy reforça essa vocação e mostra que Niterói está preparada para receber encontros que movimentam a economia, incentivam a troca de conhecimentos e projetam nossa cidade para o Brasil e para o mundo”, afirmou o prefeito Rodrigo Neves.



Realizado pelo iCities, com a chancela internacional da Fira Barcelona, o Tomorrow.Blue Economy chega à terceira edição em Niterói ampliando sua programação e sua presença na cidade.



Além dos debates na Arena Niterói, o evento contará com atividades em universidades, encontros de negócios e ações abertas ao público na Praia de Icaraí. Segundo a organização, as duas primeiras edições reuniram cerca de 7 mil participantes, 250 palestrantes e mais de 1.200 executivos e lideranças da indústria.



“Niterói reúne localização estratégica, uma forte indústria naval e offshore e um ecossistema que integra inovação, universidades e tecnologia. Sob a liderança do prefeito Rodrigo Neves, a economia azul foi incorporada ao planejamento de longo prazo da cidade. A realização desta terceira edição do Tomorrow.Blue Economy demonstra a consolidação dessa agenda e fortalece Niterói como referência nacional e capital latino-americana da economia do mar”, destacou o secretário executivo de Niterói, Felipe Peixoto.



Programação internacional A Prefeitura de Niterói se prepara para receber mais um evento internacional na Arena Niterói. Nos dias 25 e 26 de novembro, o espaço será palco da terceira edição do Tomorrow Blue Economy Niterói 2026 , que reunirá especialistas, pesquisadores, investidores, empresas, startups e representantes do poder público para discutir inovação, sustentabilidade e desenvolvimento econômico ligado aos oceanos.“A Arena é uma estrutura que, além de incentivar a prática esportiva e promover saúde, cidadania e inclusão social, também tem capacidade para receber grandes eventos nacionais e internacionais. Sediar mais uma edição do Tomorrow.Blue Economy reforça essa vocação e mostra que Niterói está preparada para receber encontros que movimentam a economia, incentivam a troca de conhecimentos e projetam nossa cidade para o Brasil e para o mundo”, afirmou o prefeito Rodrigo Neves.Realizado pelo iCities, com a chancela internacional da Fira Barcelona, o Tomorrow.Blue Economy chega à terceira edição em Niterói ampliando sua programação e sua presença na cidade.Além dos debates na Arena Niterói, o evento contará com atividades em universidades, encontros de negócios e ações abertas ao público na Praia de Icaraí. Segundo a organização, as duas primeiras edições reuniram cerca de 7 mil participantes, 250 palestrantes e mais de 1.200 executivos e lideranças da indústria.“Niterói reúne localização estratégica, uma forte indústria naval e offshore e um ecossistema que integra inovação, universidades e tecnologia. Sob a liderança do prefeito Rodrigo Neves, a economia azul foi incorporada ao planejamento de longo prazo da cidade. A realização desta terceira edição do Tomorrow.Blue Economy demonstra a consolidação dessa agenda e fortalece Niterói como referência nacional e capital latino-americana da economia do mar”, destacou o secretário executivo de Niterói, Felipe Peixoto.

Entre os destaques confirmados para o Tomorrow.Blue Economy Niterói 2026 estão a costarriquenha Cynthia Barzuna, diretora adjunta do Programa Oceano do World Resources Institute (WRI), que abordará governança oceânica e desenvolvimento sustentável; Raffaele Mancini, diretor do Ocean Decade Collaborative Centre for Sustainable Ocean Economy, em Barcelona, que discutirá a relação entre ciência, inovação e economia do mar; e a cineasta brasileira Lygia Barbosa, cofundadora da Liga das Mulheres pelo Oceano, que levará ao encontro reflexões sobre cultura, comunidades costeiras e preservação ambiental.



Atividades vão ocupar a orla de Niterói

Antes do encontro principal na Arena Niterói, a programação será estendida a outros pontos da cidade. Entre os dias 20 e 22 de novembro, a Praia de Icaraí receberá o Tomorrow.Blue Experience, com atividades abertas ao público que conectarão esporte, saúde, bem-estar e sustentabilidade.



Um dos destaques será a segunda edição da Blue Running Niterói, marcada para o dia 22 de novembro, aniversário da cidade. A corrida terá percurso de cinco quilômetros pela orla, com largada e chegada na Praia de Icaraí, e expectativa de reunir aproximadamente 700 participantes.



“A Blue Running tem um simbolismo muito especial por acontecer justamente no aniversário de Niterói. É uma corrida que leva para a orla aquilo que faz parte da nossa identidade: o esporte, o mar e a ocupação dos espaços públicos pela população. Correr por Icaraí e Boa Viagem, em um cenário que é cartão-postal da cidade, transforma a prova em uma verdadeira celebração de Niterói. E quando o esporte se conecta a uma agenda de futuro, como a economia azul e a sustentabilidade, mostramos que atividade física também pode ser uma forma de despertar pertencimento e consciência sobre a cidade que queremos construir”, destacou o secretário municipal de Esporte e Lazer, Luiz Carlos Gallo.



Os inscritos na Blue Running também receberão ingresso para o Tomorrow.Blue Economy, na Arena Niterói, conectando a programação esportiva aos debates sobre inovação, sustentabilidade e desenvolvimento econômico.



A programação inclui ainda o Blue Sessions, circuito que leva discussões sobre economia azul a universidades e ambientes de inovação. A primeira atividade foi realizada em setembro, na Universidade Federal Fluminense (UFF), reunindo estudantes e pesquisadores para debater aplicações de inteligência artificial, robótica e tecnologia em setores ligados ao mar.



Serviço:



Tomorrow.Blue Economy Niterói 2026

Data: 25 e 26 de novembro de 2026

Local: Arena Niterói — Niterói (RJ)

Ingressos: Participante a partir de R$ 32,50 | Business R$ 260

Instagram: @tomorrow.blueconomy



Tomorrow.Blue Experience

Data: 20 a 22 de novembro de 2026

Local: Praia de Icaraí — Niterói (RJ)

Programação aberta ao público



Blue Running Niterói 2026

Data: 22 de novembro de 2026

Largada: 7h

Percurso: 5 km

Local: Praia de Icaraí — Niterói (RJ)

Inscrição inclui ingresso de participante para o Tomorrow.Blue Economy Niterói 2026