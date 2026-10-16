Niterói: projeto prevê salas de coleta, observação, acolhimento e classificação de risco, além de espaços de apoio à assistência - Divulgação/Ascom

Niterói: projeto prevê salas de coleta, observação, acolhimento e classificação de risco, além de espaços de apoio à assistênciaDivulgação/Ascom

Publicado 16/10/2026 17:27

O prefeito de Niterói, Rodrigo Neves , assinou, nesta sexta-feira (16), a ordem de início das obras da nova Policlínica Regional da Zona Leste, no Rio do Ouro. Com aproximadamente 400 metros quadrados de área construída, distribuídos em dois pavimentos, a unidade contará com seis consultórios médicos, espaços para atendimento multiprofissional e estrutura para a realização de exames. A previsão é de que a nova Policlínica seja inaugurada em 2027, ampliando o acesso da população da região aos serviços especializados de saúde.

“Vamos fazer uma Policlínica de primeiro mundo no Rio do Ouro. Teremos pediatria para as crianças, ginecologia, ortopedia, endocrinologia e clínica médica. É uma alegria enorme, um dia histórico para o Rio do Ouro. No ano que vem, vamos inaugurar a primeira Policlínica desse bairro tão querido de Niterói, que vai atender também Maria Paula, Várzea das Moças, Muriqui e toda a região Leste da cidade”, afirmou o prefeito Rodrigo Neves.

A secretária municipal de Saúde, Ilza Fellows, destacou que o projeto foi desenvolvido para aproveitar a estrutura disponível e oferecer excelentes condições de atendimento à população.

“Não poderia ter um local melhor posicionado para a gente colocar uma Policlínica. O local está numa posição geográfica que atende todos os que por aqui vivem e passam. Temos boas opções de transporte e um caminho fácil para chegar. Esse prédio tem história de ter cuidado com as pessoas que aqui vivem e que aqui viveram. É mais uma entrega que mostra a preocupação com o bem-estar da comunidade”, destacou Ilza Fellows.

Estrutura e atendimento - O projeto prevê salas de coleta, observação, acolhimento e classificação de risco, além de espaços de apoio à assistência. A estrutura também incluirá uma sala para exames de ultrassonografia e ambientes destinados à realização de eletrocardiograma (ECG), monitorização ambulatorial da pressão arterial (MAPA) e monitorização eletrocardiográfica por Holter.

A presidente da Fundação Municipal de Saúde (FMS), Maria Célia Vasconcellos, ressaltou que a nova Policlínica vai facilitar o acesso da população da Zona Leste aos atendimentos especializados, reduzindo a necessidade de deslocamento para outras regiões da cidade.

“As pessoas não precisarão mais se deslocar para o Largo da Batalha, que eu sei que é onde vocês vão. Isso aqui vai concentrar as especialidades, os serviços mais complexos, e vamos melhorar a qualidade do serviço para essa região Leste, que precisa muito disso, diminuindo as distâncias e estando mais próximos da população”, afirmou Maria Célia.

O vereador Anderson Pipico, que nasceu e cresceu no Rio do Ouro, destacou a importância da nova unidade para os moradores da região, que atualmente precisam buscar atendimento especializado em outros bairros.

“A nossa região tem um vazio sanitário, porque quem mora aqui precisa ir até a Policlínica de Itaipu, pegando duas conduções, ou até a Policlínica do Largo da Batalha. Essa nova unidade vai atender Várzea das Moças, Calaboca, Rio do Ouro e Maria Paula. Isso é um marco e vai ser um divisor de águas para a população dessa região”, afirmou Anderson Pipico.

A acessibilidade está contemplada em toda a estrutura, com rampas de acesso, corrimãos, guarda-corpos e banheiros acessíveis. Uma plataforma elevatória permitirá a circulação entre os dois pavimentos.

O projeto também prevê a instalação de placas fotovoltaicas para geração de energia elétrica a partir de fonte renovável, além de outras soluções voltadas à eficiência energética e à redução dos impactos ambientais.