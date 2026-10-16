Niterói: monitores bilíngues da Neltur informam e orientam sobre a cidade fluminense, com auxílio de folheteria especializada como roteiros turísticos e mapas - Divulgação/Ascom

Niterói: monitores bilíngues da Neltur informam e orientam sobre a cidade fluminense, com auxílio de folheteria especializada como roteiros turísticos e mapasDivulgação/Ascom

Publicado 16/10/2026 08:40

Neltur (Niterói Empresa de Lazer e Turismo) marcará presença no XI Congresso da Conacate (Confederação Nacional das Carreiras e Atividades Típicas de Estado) com um balcão de informações turísticas instalado no Auditório do Caminho Niemeyer, em Niterói. A iniciativa acontece durante os três dias do encontro, reunindo autoridades, especialistas, servidores públicos e representantes de entidades de todo o país.

O objetivo da ação é apresentar aos congressistas os principais atrativos turísticos da cidade, fortalecendo a imagem de Niterói como um dos destinos mais completos do estado do Rio de Janeiro, combinando natureza, cultura, gastronomia e qualidade de vida.

No espaço da Neltur, monitores bilíngues estarão à disposição para orientar os visitantes e fornecer informações sobre roteiros turísticos, pontos históricos, praias, equipamentos culturais e opções de lazer. O atendimento contará ainda com distribuição de materiais informativos, como mapas e guias especializados, além de brindes institucionais, incluindo ecobags, canetas, blocos de anotações e chaveiros.

Congresso debate os desafios da gestão pública

Considerado um dos mais importantes fóruns nacionais voltados à discussão da administração pública, o XI Congresso da Conacate terá como tema "Desafios do Serviço Público em Tempo de Mudanças".

A programação prevê debates sobre modernização do Estado, eficiência administrativa, valorização dos servidores públicos e fortalecimento das políticas voltadas ao interesse coletivo. O encontro reunirá representantes de diversas carreiras públicas, lideranças sindicais, especialistas e instituições do terceiro setor para troca de experiências e construção de propostas para o setor.

Com a presença de participantes de diferentes regiões do país, o evento também se torna uma oportunidade para promover o potencial turístico, cultural e econômico de Niterói.

Turismo e cultura em evidência

A realização do congresso no Caminho Niemeyer coloca em destaque um dos mais importantes cartões-postais de Niterói. O complexo arquitetônico, projetado por Oscar Niemeyer, integra um circuito turístico que inclui ainda o Museu de Arte Contemporânea (MAC), praias, fortalezas históricas e áreas de preservação ambiental.

Além das belezas naturais, a cidade vem se consolidando como um importante polo cultural, com uma agenda permanente de exposições, espetáculos teatrais, apresentações musicais, festivais e eventos artísticos que movimentam a economia criativa e atraem visitantes durante todo o ano.

Sobre a Neltur

A Neltur (Niterói Empresa de Lazer e Turismo) é o órgão responsável pelo planejamento, promoção e desenvolvimento das atividades turísticas do município de Niterói.

Entre suas principais atribuições estão a divulgação dos atrativos turísticos da cidade, o apoio à realização de eventos, a qualificação da oferta turística e a promoção de ações que fortaleçam a imagem de Niterói nos cenários estadual e nacional.

A empresa atua na valorização de importantes patrimônios da cidade, como o Caminho Niemeyer, o Museu de Arte Contemporânea (MAC), o Parque da Cidade, a Praia de Itacoatiara, as fortalezas históricas e o Parque Estadual da Serra da Tiririca, além de incentivar o turismo cultural, gastronômico, esportivo e ecológico.

A presença da Neltur em congressos, feiras e grandes eventos integra a estratégia de divulgação do município, ampliando a visibilidade de Niterói como um destino que alia segurança, qualidade de vida, patrimônio histórico, natureza preservada e uma programação cultural diversificada ao longo de todo o ano.