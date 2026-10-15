Niterói: No Dia dos Professores, história de educadora que iniciou a vida escolar na Rede Municipal mostra o poder da educação - Divulgação/Ascom

Niterói: No Dia dos Professores, história de educadora que iniciou a vida escolar na Rede Municipal mostra o poder da educaçãoDivulgação/Ascom

Publicado 15/10/2026 13:26





Filha da escola pública, Rejany construiu sua trajetória educacional em instituições públicas, da Educação Infantil ao mestrado em uma universidade federal. Foi nas experiências vividas como estudante que encontrou inspiração para seguir a carreira docente e contribuir para a formação de novas gerações.



“Sou filha da escola pública e sou uma prova de como a educação pública transforma a nossa vida. Quando lembro da menina de seis anos que estudava na Julieta Botelho, de tudo o que aprendi e vivenciei, é muito emocionante perceber que hoje estou aqui, como professora, podendo contribuir para que outras crianças tenham experiências tão importantes quanto as que eu tive. Encontrei na educação uma maneira de fazer a diferença, de realizar um trabalho que tenha sentido e valor”, conta a professora.



Hoje, na sala de aula, Rejany procura proporcionar às crianças o mesmo sentimento de pertencimento e encantamento que marcou sua infância. Para ela, ensinar vai além da transmissão de conhecimentos: é construir vínculos, despertar a curiosidade e tornar a aprendizagem uma experiência prazerosa para estudantes e educadores.



“Procuro sempre oferecer uma educação que faça sentido para as crianças e que também seja prazerosa para elas. Quando percebemos que aquilo que fazemos tem importância, que traz alegria e significado para a vida das crianças, isso também dá sentido ao nosso trabalho. É muito gratificante fazer parte dessa Rede e poder contribuir para a história de outras pessoas”, afirma.



A trajetória de Rejany também traduz a importância de investir em quem faz a educação acontecer todos os dias. Em Niterói, a valorização dos profissionais da Rede Municipal é uma das prioridades da política educacional, com iniciativas voltadas à carreira, à formação continuada e ao reconhecimento dos saberes produzidos no cotidiano das escolas. Aos seis anos, Rejany Oliveira descobria o mundo nas salas de aula da UMEI Julieta Botelho, em Niterói. Anos depois, retornou à Rede Municipal de Educação , desta vez como professora na UMEI Nilo Neves. A trajetória da educadora é um exemplo de como a escola pública pode abrir caminhos e transformar vidas. Neste Dia dos Professores, celebrado nesta quinta-feira (15), sua história representa a força dos profissionais que fazem da educação pública um espaço de oportunidades, descobertas e construção de novos caminhos.Filha da escola pública, Rejany construiu sua trajetória educacional em instituições públicas, da Educação Infantil ao mestrado em uma universidade federal. Foi nas experiências vividas como estudante que encontrou inspiração para seguir a carreira docente e contribuir para a formação de novas gerações.“Sou filha da escola pública e sou uma prova de como a educação pública transforma a nossa vida. Quando lembro da menina de seis anos que estudava na Julieta Botelho, de tudo o que aprendi e vivenciei, é muito emocionante perceber que hoje estou aqui, como professora, podendo contribuir para que outras crianças tenham experiências tão importantes quanto as que eu tive. Encontrei na educação uma maneira de fazer a diferença, de realizar um trabalho que tenha sentido e valor”, conta a professora.Hoje, na sala de aula, Rejany procura proporcionar às crianças o mesmo sentimento de pertencimento e encantamento que marcou sua infância. Para ela, ensinar vai além da transmissão de conhecimentos: é construir vínculos, despertar a curiosidade e tornar a aprendizagem uma experiência prazerosa para estudantes e educadores.“Procuro sempre oferecer uma educação que faça sentido para as crianças e que também seja prazerosa para elas. Quando percebemos que aquilo que fazemos tem importância, que traz alegria e significado para a vida das crianças, isso também dá sentido ao nosso trabalho. É muito gratificante fazer parte dessa Rede e poder contribuir para a história de outras pessoas”, afirma.A trajetória de Rejany também traduz a importância de investir em quem faz a educação acontecer todos os dias. Em Niterói, a valorização dos profissionais da Rede Municipal é uma das prioridades da política educacional, com iniciativas voltadas à carreira, à formação continuada e ao reconhecimento dos saberes produzidos no cotidiano das escolas.

Prefeitura incentiva desenvolvimento de carreiras



Entre as iniciativas da Prefeitura está o Plano de Cargos, Carreiras e Salários (PCCS) do magistério, instrumento importante para a valorização profissional. A política de formação também ganhou um novo espaço com a criação do Centro de Formação Darcy Ribeiro, equipamento inédito na Rede Municipal, que registra mais de 40 mil atendimentos a professores, demais profissionais da educação e estudantes em um ano e meio de funcionamento.



O Centro reúne ambientes de formação, pesquisa, experimentação e troca de experiências, aproximando os educadores de novas práticas pedagógicas, tecnologias e diferentes linguagens. Outra iniciativa é o edital Autores da Rede, que reconhece e valoriza as produções intelectuais e pedagógicas dos próprios profissionais, dando visibilidade aos conhecimentos construídos nas escolas municipais.



Para o secretário municipal de Educação, Bira Marques, a valorização docente é condição indispensável para garantir o direito de aprender de cada criança.



“Não existe educação pública de qualidade sem professores valorizados. E valorizar não é apenas reconhecer a importância desses profissionais em uma data comemorativa. É investir em carreira, garantir condições de trabalho, oferecer formação permanente e reconhecer os conhecimentos que eles produzem diariamente nas nossas escolas. A trajetória de Rejany é muito simbólica porque mostra a força de uma escola pública que abre caminhos e transforma a vida das pessoas. Uma menina que foi acolhida pela nossa Rede hoje retorna como educadora, contribuindo para transformar a vida de outras crianças. É esse ciclo de oportunidades que queremos fortalecer cada vez mais”, destaca o secretário.