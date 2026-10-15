Niterói: operação mobilizou três caminhões-pipa, cada um com capacidade para 10 mil litros de água de reúsoDivulgação/Ascom
O serviço contou com o apoio da NitTrans e integra a rotina de limpeza urbana da Clin, que realiza lavagens noturnas em diferentes bairros da cidade. Na Amaral Peixoto, além da lavagem periódica mais profunda, as equipes também atuam diariamente durante a manhã para manter a conservação da avenida.
A operação mobilizou três caminhões-pipa, cada um com capacidade para 10 mil litros de água de reúso, utilizada para a lavagem das pistas e calçadas.
Segundo o presidente da Clin, Acílio Borges, a realização do serviço durante a madrugada permite uma limpeza mais eficiente. “A Amaral Peixoto recebe limpeza diariamente pela manhã, mas, por conta da circulação de pessoas e veículos, realizamos a lavagem mais profunda durante a madrugada, quando o fluxo é menor. Assim, conseguimos trabalhar melhor tanto nas calçadas quanto na via, garantindo uma limpeza mais completa”, destaca Borges.
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