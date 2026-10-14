Niterói: 200 primeiras mulheres que participarem da ação receberão uma viseira da M Company Moda Fitness - Divulgação/Ascom

Niterói: 200 primeiras mulheres que participarem da ação receberão uma viseira da M Company Moda FitnessDivulgação/Ascom

Publicado 14/10/2026 17:41





A programação é aberta a todas as mulheres, com atenção especial às mães atípicas e mulheres com deficiência. A iniciativa é da Coordenadoria de Acessibilidade, por meio do Programa Niterói Inclusivo, em parceria com o Pink Fit Club, e integra as ações realizadas em alusão ao Outubro Rosa.



“O evento busca dar atenção a quem passa boa parte do tempo cuidando de outras pessoas. Queremos proporcionar momentos de bem-estar e lazer para todas as mulheres, especialmente as mães atípicas e as mulheres com deficiência. É importante que elas também tenham tempo para se divertir, relaxar e aproveitar. E, para entrar no clima do Outubro Rosa, convidamos todas a virem de rosa”, afirma a coordenadora de Acessibilidade de Niterói, Camila Rodrigues. Uma manhã à beira-mar com movimento, bem-estar e uma programação pensada para que as mulheres possam reservar um tempo para cuidar de si. É essa a proposta do “Cuidando de Quem Cuida – Outubro Rosa”, que a Prefeitura de Niterói promove no próximo domingo (18), das 7h às 12h, na Praia de Icaraí. A ação acontece na altura da Reitoria da Universidade Federal Fluminense (UFF), no espaço do Praia sem Barreiras, e terá atividades gratuitas como dança, massagem, exercícios físicos e remada inclusiva.A programação é aberta a todas as mulheres, com atenção especial às mães atípicas e mulheres com deficiência. A iniciativa é da Coordenadoria de Acessibilidade, por meio do Programa Niterói Inclusivo, em parceria com o Pink Fit Club, e integra as ações realizadas em alusão ao Outubro Rosa.“O evento busca dar atenção a quem passa boa parte do tempo cuidando de outras pessoas. Queremos proporcionar momentos de bem-estar e lazer para todas as mulheres, especialmente as mães atípicas e as mulheres com deficiência. É importante que elas também tenham tempo para se divertir, relaxar e aproveitar. E, para entrar no clima do Outubro Rosa, convidamos todas a virem de rosa”, afirma a coordenadora de Acessibilidade de Niterói, Camila Rodrigues.

Programação gratuita



A programação inclui aula de dança, atividades físicas e funcionais, massagem relaxante, terapia manual, brindes e ativações. As participantes também poderão experimentar a remada inclusiva com Marie Va'a e participar da ação Empresto Minhas Pernas. Para que as mães possam aproveitar a programação, haverá ainda atividades voltadas às crianças atípicas que estiverem acompanhando suas famílias.



As 200 primeiras mulheres que participarem da ação receberão uma viseira da M Company Moda Fitness. O evento contará ainda com acessibilidade em Libras.



Serviço

Cuidando de Quem Cuida – Outubro Rosa

Data: 18 de outubro (domingo)

Horário: das 7h às 12h

Local: Praia de Icaraí, em frente à Reitoria da UFF – Praia sem Barreiras

Participação gratuita

Evento acessível em Libras