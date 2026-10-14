Niterói: 200 primeiras mulheres que participarem da ação receberão uma viseira da M Company Moda FitnessDivulgação/Ascom
A programação é aberta a todas as mulheres, com atenção especial às mães atípicas e mulheres com deficiência. A iniciativa é da Coordenadoria de Acessibilidade, por meio do Programa Niterói Inclusivo, em parceria com o Pink Fit Club, e integra as ações realizadas em alusão ao Outubro Rosa.
“O evento busca dar atenção a quem passa boa parte do tempo cuidando de outras pessoas. Queremos proporcionar momentos de bem-estar e lazer para todas as mulheres, especialmente as mães atípicas e as mulheres com deficiência. É importante que elas também tenham tempo para se divertir, relaxar e aproveitar. E, para entrar no clima do Outubro Rosa, convidamos todas a virem de rosa”, afirma a coordenadora de Acessibilidade de Niterói, Camila Rodrigues.
A programação inclui aula de dança, atividades físicas e funcionais, massagem relaxante, terapia manual, brindes e ativações. As participantes também poderão experimentar a remada inclusiva com Marie Va'a e participar da ação Empresto Minhas Pernas. Para que as mães possam aproveitar a programação, haverá ainda atividades voltadas às crianças atípicas que estiverem acompanhando suas famílias.
As 200 primeiras mulheres que participarem da ação receberão uma viseira da M Company Moda Fitness. O evento contará ainda com acessibilidade em Libras.
Serviço
Data: 18 de outubro (domingo)
Horário: das 7h às 12h
Local: Praia de Icaraí, em frente à Reitoria da UFF – Praia sem Barreiras
Participação gratuita
Evento acessível em Libras
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