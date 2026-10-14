Niterói: O cantor niteroiense Marcos Hasselmann estreia novo show este mês - Divulgação/Ascom

Niterói: O cantor niteroiense Marcos Hasselmann estreia novo show este mêsDivulgação/Ascom

Publicado 14/10/2026 16:58 | Atualizado 14/10/2026 17:11





Reconhecido como um dos intérpretes mais expressivos e versáteis da música brasileira, Marcos Hasselmann mergulha no universo do chamado Great American Songbook, repertório que reúne obras imortalizadas por compositores como George Gershwin, Cole Porter, Irving Berlin e Jerome Kern. Com uma voz grave, aveludada e marcada por forte personalidade interpretativa, o cantor percorre essas canções com a maturidade artística de quem soma mais de 45 anos de carreira.



Ao seu lado está Cristovão Bastos, nome fundamental da música brasileira. Parceiro de artistas como Chico Buarque, Maria Bethânia e Paulinho da Viola, o pianista acumula mais de cinco décadas de trajetória e inúmeros reconhecimentos nacionais e internacionais. No espetáculo, além de assinar os arranjos, ele conduz o trio ao piano, trazendo sua reconhecida elegância harmônica, construída na interseção entre a tradição brasileira e a linguagem do jazz.



A idealização do projeto nasceu da visão artística do maestro Sergio Saraceni. Compositor, arranjador e produtor musical, Saraceni construiu uma carreira de mais de 40 anos dedicada à música. Formado em piano e violão clássico pela Uni-Rio e graduado em Arranging & Composition pela Berklee College of Music, em Boston, foi parceiro de Antonio Carlos Jobim, atuou ao lado de Radamés Gnattali e assinou trilhas para filmes e novelas que marcaram época. Foi dele a iniciativa de reunir um elenco capaz de interpretar esse repertório com profundidade, refinamento e autenticidade.



A formação instrumental do espetáculo reúne músicos de destaque da cena brasileira. No contrabaixo acústico está Jorge Helder, frequentemente apontado por Maria Bethânia como o baixista mais disputado do país e parceiro de longa data de artistas como Chico Buarque e Caetano Veloso. Na bateria, Jurim Moreira acrescenta sua vasta experiência adquirida em importantes festivais internacionais de jazz, incluindo eventos em Montreux e no North Sea Jazz Festival.



Mais do que uma seleção de sucessos, American Songbook propõe uma viagem pela memória afetiva de uma época em que a canção ocupava lugar central na cultura popular. O repertório resgata obras que atravessaram gerações e influenciaram artistas em todo o mundo, incluindo o Brasil. A sofisticação do jazz, a força das grandes baladas e a beleza atemporal das canções que marcaram o século XX ganham nova vida no espetáculo American Songbook, projeto que reúne o cantor Marcos Hasselmann e o consagrado pianista, arranjador e compositor Cristovão Bastos em uma temporada especial dedicada aos clássicos da música americana. A estreia acontece no Soberano Jazz Club, Itaipava, no próximo dia 17, às 21 horas.Reconhecido como um dos intérpretes mais expressivos e versáteis da música brasileira, Marcos Hasselmann mergulha no universo do chamado Great American Songbook, repertório que reúne obras imortalizadas por compositores como George Gershwin, Cole Porter, Irving Berlin e Jerome Kern. Com uma voz grave, aveludada e marcada por forte personalidade interpretativa, o cantor percorre essas canções com a maturidade artística de quem soma mais de 45 anos de carreira.Ao seu lado está Cristovão Bastos, nome fundamental da música brasileira. Parceiro de artistas como Chico Buarque, Maria Bethânia e Paulinho da Viola, o pianista acumula mais de cinco décadas de trajetória e inúmeros reconhecimentos nacionais e internacionais. No espetáculo, além de assinar os arranjos, ele conduz o trio ao piano, trazendo sua reconhecida elegância harmônica, construída na interseção entre a tradição brasileira e a linguagem do jazz.A idealização do projeto nasceu da visão artística do maestro Sergio Saraceni. Compositor, arranjador e produtor musical, Saraceni construiu uma carreira de mais de 40 anos dedicada à música. Formado em piano e violão clássico pela Uni-Rio e graduado em Arranging & Composition pela Berklee College of Music, em Boston, foi parceiro de Antonio Carlos Jobim, atuou ao lado de Radamés Gnattali e assinou trilhas para filmes e novelas que marcaram época. Foi dele a iniciativa de reunir um elenco capaz de interpretar esse repertório com profundidade, refinamento e autenticidade.A formação instrumental do espetáculo reúne músicos de destaque da cena brasileira. No contrabaixo acústico está Jorge Helder, frequentemente apontado por Maria Bethânia como o baixista mais disputado do país e parceiro de longa data de artistas como Chico Buarque e Caetano Veloso. Na bateria, Jurim Moreira acrescenta sua vasta experiência adquirida em importantes festivais internacionais de jazz, incluindo eventos em Montreux e no North Sea Jazz Festival.Mais do que uma seleção de sucessos, American Songbook propõe uma viagem pela memória afetiva de uma época em que a canção ocupava lugar central na cultura popular. O repertório resgata obras que atravessaram gerações e influenciaram artistas em todo o mundo, incluindo o Brasil.

Repertório refinado



Nas mãos de Marcos Hasselmann, Cristovão Bastos e seus convidados, essas composições ganham nova leitura, preservando sua essência ao mesmo tempo em que dialogam com a musicalidade brasileira. O resultado é um encontro entre tradição e sensibilidade contemporânea, conduzido por artistas que conhecem profundamente as raízes do jazz e da canção popular.



Com elegância, emoção e excelência musical, American Songbook se apresenta como uma celebração da força universal das grandes canções, reafirmando a capacidade da música de atravessar fronteiras e permanecer atual mesmo décadas após sua criação.