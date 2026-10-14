Niterói: prefeito Rodrigo Neves negociou divida do município em reunião realizada em Brasília - Divulgação/Ascom

Niterói: prefeito Rodrigo Neves negociou divida do município em reunião realizada em BrasíliaDivulgação/Ascom

Publicado 14/10/2026 17:08





O prefeito Rodrigo Neves ressaltou que os investimentos vão melhorar a mobilidade, transformar a qualidade de vida da população e levar mais infraestrutura e dignidade a quem mais precisa.



“Quero agradecer ao ministro Durigan o apoio que nos deu. A negociação da dívida da carteira previdenciária de Niterói trouxe uma economia de R$ 100 milhões para os cofres públicos da cidade. Também vim tratar do VLT e do Vida Nova no Morro, dois financiamentos de mais de R$ 700 milhões para projetos muito importantes para melhorar a qualidade de vida dos niteroienses”, disse ele.



O ministro da Fazenda enfatizou a importância da colaboração entre as esferas municipal e federal, que contribui com o desenvolvimento tanto local quanto nacional. “A determinação do presidente Lula é que a gente trabalhe nesse federalismo cooperativo. Ver Niterói florescer com esses bons resultados e poder renegociar pleitos antigos que estão parados, gerando economia para a cidade, me deixa orgulhoso de poder contribuir com quem mora lá”, observou Durigan. A parceria entre a Prefeitura de Niterói e o Governo Federal vai render mais frutos para a cidade. Nesta terça-feira (13), o prefeito Rodrigo Neves e a secretária municipal de Habitação e Regularização Fundiária, Marcele Sardinha, estiveram em Brasília, onde se reuniram com o ministro da Fazenda, Dario Durigan. Em pauta, os financiamentos para o programa Vida Nova no Morro e a implementação do VLT (Veículo Leve sobre Trilhos), que, juntos, somam mais de R$ 700 milhões. Também foi concluída a negociação da dívida da carteira previdenciária de Niterói da década de 1980, que representa uma economia de R$ 100 milhões para os cofres públicos do município.O prefeito Rodrigo Neves ressaltou que os investimentos vão melhorar a mobilidade, transformar a qualidade de vida da população e levar mais infraestrutura e dignidade a quem mais precisa.“Quero agradecer ao ministro Durigan o apoio que nos deu. A negociação da dívida da carteira previdenciária de Niterói trouxe uma economia de R$ 100 milhões para os cofres públicos da cidade. Também vim tratar do VLT e do Vida Nova no Morro, dois financiamentos de mais de R$ 700 milhões para projetos muito importantes para melhorar a qualidade de vida dos niteroienses”, disse ele.O ministro da Fazenda enfatizou a importância da colaboração entre as esferas municipal e federal, que contribui com o desenvolvimento tanto local quanto nacional. “A determinação do presidente Lula é que a gente trabalhe nesse federalismo cooperativo. Ver Niterói florescer com esses bons resultados e poder renegociar pleitos antigos que estão parados, gerando economia para a cidade, me deixa orgulhoso de poder contribuir com quem mora lá”, observou Durigan.

Parceria com a ONU-Habitat



A secretária Marcele Sardinha destacou o apoio do Governo Federal para a implementação do programa Vida Nova no Morro. “Na reunião, o ministro ratificou todo o apoio federal para a tramitação das etapas finais para assinatura do contrato do Vida Nova no Morro”, contou ela.



O programa Vida Nova no Morro, em parceria com a ONU-Habitat, é voltado para a transformação das 83 favelas de Niterói, por meio de ações integradas de urbanização, habitação, fortalecimento comunitário, desenvolvimento social e segurança cidadã. Já a implementação do VLT vai iniciar a modernização de modais de transporte público em Niterói.