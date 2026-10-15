Niterói: motoqueiro suspeito de assalto a pedestre foi preso na Região Oceânica de Niterói com apoio do CISP Reprodução/Internet
Câmeras do CISP ajudam Polícia Civil a prender suspeito de assalto
Após ser localizado com auxílio do sistema de monitoramento do Centro Integrado de Segurança Pública, motoqueiro foi preso na Região Oceânica
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Cantor niteroiense revelado no Programa do Jô estreia projeto ao lado do consagrado pianista, arranjador e compositor no próximo dia 17, no Soberano Jazz Club
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Comerciantes relatam prejuízos frequentes e cobram reforço no policiamento da região; o valor total dos prejuízos ainda está sendo levantado
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Vice-presidente da República participou de reunião, ao lado do prefeito Rodrigo Neves, e seguiu para caminhada, onde tirou fotos e celebrou com eleitores
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