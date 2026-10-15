Niterói: motoqueiro suspeito de assalto a pedestre foi preso na Região Oceânica de Niterói com apoio do CISP - Reprodução/Internet

Niterói: motoqueiro suspeito de assalto a pedestre foi preso na Região Oceânica de Niterói com apoio do CISP Reprodução/Internet

Publicado 15/10/2026 09:55

Um homem suspeito de cometer um assalto contra um pedestre na Região Oceânica de Niterói foi preso nesta quarta-feira (14) após ser localizado com auxílio do sistema de monitoramento do Centro Integrado de Segurança Pública (CISP) . A ação foi realizada por agentes da 81ª DP (Itaipu), que chegaram ao suspeito após a identificação da motocicleta supostamente utilizada no crime.

O roubo havia ocorrido na terça-feira (13) e, desde então, equipes do CISP atuavam no levantamento de informações para auxiliar as investigações.

Monitoramento identificou motocicleta em avenida da Região Oceânica

Durante o trabalho de acompanhamento realizado nesta quarta-feira, o sistema de cercamento eletrônico detectou a passagem de uma motocicleta Honda CG 160 Fan prata na Avenida Francisco da Cruz Nunes, próximo ao Hospital Municipal Mário Monteiro. Segundo as informações apuradas, o veículo apresentava características compatíveis com a moto utilizada no assalto registrado no dia anterior.

Após a identificação, os dados foram repassados aos investigadores da Polícia Civil, que iniciaram as diligências para localizar o condutor.

Suspeito foi levado para a delegacia de Itaipu

Com base nas informações fornecidas pelo sistema de monitoramento municipal, policiais da 81ª DP conseguiram localizar e abordar a motocicleta. O suspeito foi detido em flagrante e encaminhado, juntamente com o veículo, para a delegacia de Itaipu, onde a ocorrência foi registrada.

Até o momento, as autoridades não divulgaram a identidade do homem preso nem detalhes sobre os bens levados da vítima. Também não foram informadas possíveis participações de outros envolvidos na ação criminosa.

O caso reforça a integração entre os sistemas de monitoramento da Prefeitura de Niterói e as forças de segurança pública. Por meio do cercamento eletrônico, informações sobre a circulação de veículos podem ser compartilhadas em tempo real com as equipes policiais, contribuindo para a localização de suspeitos e o avanço de investigações criminais.