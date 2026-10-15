Niterói: evento também aborda a saúde emocional e a transformação da consciência e a entrada é gratuita - Divulgação/Ascom

Niterói: evento também aborda a saúde emocional e a transformação da consciência e a entrada é gratuita Divulgação/Ascom

Publicado 15/10/2026 10:40





Idealizado pela terapeuta integrativa Silvia Oliveira, o encontro propõe uma jornada de autoconhecimento e ressignificação de pensamentos, crenças e comportamentos. Segundo a organizadora, a iniciativa tem como objetivo incentivar os participantes a refletirem sobre padrões que podem limitar seu crescimento pessoal e profissional.



A proposta do Metanoia Experience é despertar uma nova percepção sobre si mesmo e sobre as possibilidades de transformação individual. Para isso, a programação reúne conteúdos voltados ao autoconhecimento, à inteligência emocional e ao desenvolvimento da consciência, com atividades práticas e momentos de reflexão.



Entre os temas abordados estão crenças limitantes, frequência e vibração, Lei da Atração e o Método TAR (Treine Até Ressignificar), desenvolvido para auxiliar no processo de ressignificação de experiências e padrões mentais.



Experiência promove conscientização Niterói recebe, no dia 17 de outubro, o Metanoia Experience, evento voltado ao desenvolvimento humano, à saúde emocional e à transformação da consciência. A programação será realizada das 14h às 19h30, na Escola Zion, no Centro da cidade, com entrada gratuita.Idealizado pela terapeuta integrativa Silvia Oliveira, o encontro propõe uma jornada de autoconhecimento e ressignificação de pensamentos, crenças e comportamentos. Segundo a organizadora, a iniciativa tem como objetivo incentivar os participantes a refletirem sobre padrões que podem limitar seu crescimento pessoal e profissional.A proposta do Metanoia Experience é despertar uma nova percepção sobre si mesmo e sobre as possibilidades de transformação individual. Para isso, a programação reúne conteúdos voltados ao autoconhecimento, à inteligência emocional e ao desenvolvimento da consciência, com atividades práticas e momentos de reflexão.Entre os temas abordados estão crenças limitantes, frequência e vibração, Lei da Atração e o Método TAR (Treine Até Ressignificar), desenvolvido para auxiliar no processo de ressignificação de experiências e padrões mentais.

De acordo com Silvia Oliveira, a experiência conduz os participantes por uma trajetória de conscientização que passa pela identificação de sentimentos relacionados ao medo, à escassez e à sobrevivência, até a construção de uma postura mais consciente diante das escolhas, dos relacionamentos, das oportunidades e dos objetivos de vida.



Mais do que um ciclo de palestras, o evento pretende proporcionar uma vivência de conexão, aprendizado e troca de experiências. A programação também busca estimular o networking entre profissionais, empreendedores e pessoas interessadas em ampliar seus conhecimentos sobre saúde mental, desenvolvimento humano e transformação pessoal.



O tema central desta edição será "Os 7 Níveis da Cocriação", conceito que propõe uma jornada de evolução pessoal dividida em etapas. Os participantes serão convidados a refletir sobre temas como sobrevivência, desejo, poder pessoal, alinhamento, expansão, visão e cocriação, com a proposta de desenvolver novas formas de pensar, agir e construir objetivos de vida.



A organização destaca que o Metanoia Experience tem como missão incentivar mudanças profundas na maneira como as pessoas interpretam suas histórias e desafios, estimulando uma postura mais consciente e protagonista na construção do próprio futuro.



Serviço



Metanoia Experience – Os 7 Níveis da Cocriação

Data: 17 de outubro de 2026 (sábado)

Horário: das 14h às 19h30

Local: Escola Zion

Endereço: Rua Visconde do Rio Branco, 243, Centro, Niterói

Entrada: Gratuita

Informações e inscrições: Portal de inscrições do evento

Mais informações: Site oficial do Metanoia Experience