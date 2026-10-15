Niterói: evento também aborda a saúde emocional e a transformação da consciência e a entrada é gratuita Divulgação/Ascom
Idealizado pela terapeuta integrativa Silvia Oliveira, o encontro propõe uma jornada de autoconhecimento e ressignificação de pensamentos, crenças e comportamentos. Segundo a organizadora, a iniciativa tem como objetivo incentivar os participantes a refletirem sobre padrões que podem limitar seu crescimento pessoal e profissional.
A proposta do Metanoia Experience é despertar uma nova percepção sobre si mesmo e sobre as possibilidades de transformação individual. Para isso, a programação reúne conteúdos voltados ao autoconhecimento, à inteligência emocional e ao desenvolvimento da consciência, com atividades práticas e momentos de reflexão.
Entre os temas abordados estão crenças limitantes, frequência e vibração, Lei da Atração e o Método TAR (Treine Até Ressignificar), desenvolvido para auxiliar no processo de ressignificação de experiências e padrões mentais.
Experiência promove conscientização
Mais do que um ciclo de palestras, o evento pretende proporcionar uma vivência de conexão, aprendizado e troca de experiências. A programação também busca estimular o networking entre profissionais, empreendedores e pessoas interessadas em ampliar seus conhecimentos sobre saúde mental, desenvolvimento humano e transformação pessoal.
O tema central desta edição será "Os 7 Níveis da Cocriação", conceito que propõe uma jornada de evolução pessoal dividida em etapas. Os participantes serão convidados a refletir sobre temas como sobrevivência, desejo, poder pessoal, alinhamento, expansão, visão e cocriação, com a proposta de desenvolver novas formas de pensar, agir e construir objetivos de vida.
A organização destaca que o Metanoia Experience tem como missão incentivar mudanças profundas na maneira como as pessoas interpretam suas histórias e desafios, estimulando uma postura mais consciente e protagonista na construção do próprio futuro.
Serviço
Metanoia Experience – Os 7 Níveis da Cocriação
Data: 17 de outubro de 2026 (sábado)
Horário: das 14h às 19h30
Local: Escola Zion
Endereço: Rua Visconde do Rio Branco, 243, Centro, Niterói
Entrada: Gratuita
Informações e inscrições: Portal de inscrições do evento
Mais informações: Site oficial do Metanoia Experience
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