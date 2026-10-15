Niterói: homem foi encaminhado à 77ª DP, responsável pelo registro da ocorrência e pelos procedimentos policiais cabíveis - Divulgação/Policia Civil

Niterói: homem foi encaminhado à 77ª DP, responsável pelo registro da ocorrência e pelos procedimentos policiais cabíveisDivulgação/Policia Civil

Publicado 15/10/2026 10:15

Um homem foi detido na manhã desta quarta-feira (14), em Icaraí , na Zona Sul de Niterói, após ameaçar profissionais que participavam de uma ação de abordagem social promovida pela Prefeitura. Segundo informações da Secretaria Municipal de Assistência Social e Economia Solidária (SMASES), o suspeito apresentou comportamento agressivo durante o atendimento realizado pelas equipes do Serviço Especializado em Abordagem Social (SEAS).

Diante da situação, agentes da Guarda Civil Municipal foram acionados e encaminharam o homem para a 77ª DP (Icaraí), onde a ocorrência foi registrada. Após prestar esclarecimentos, ele foi liberado.

Testemunhas relatam ameaça de incendiar veículos

De acordo com relatos de pessoas que acompanharam a ocorrência, o homem teria afirmado que colocaria fogo em carros estacionados no bairro após deixar a delegacia. Apesar das declarações atribuídas ao suspeito, não há registro de que qualquer veículo tenha sido incendiado em decorrência das ameaças.

O episódio gerou preocupação entre moradores e autoridades, principalmente por causa do histórico do homem em uma ocorrência semelhante registrada anteriormente na região. Até o momento, não foram divulgadas informações sobre eventual indiciamento ou a adoção de medidas cautelares relacionadas ao caso desta quarta-feira.

Histórico de ocorrência semelhante chama atenção

O caso ganhou repercussão por envolver um homem que já havia sido preso em abril de 2024, sob suspeita de provocar um incêndio em um veículo estacionado na Rua Miguel de Frias, também em Icaraí. Na ocasião, outros dois automóveis acabaram sendo atingidos pelas chamas.

Embora a prisão anterior tenha sido relacionada a uma investigação de incêndio criminoso, não há informações oficiais que confirmem eventual condenação judicial pelo episódio.

Em nota, a Secretaria Municipal de Assistência Social e Economia Solidária informou que as equipes de abordagem social atuam diariamente no atendimento a pessoas em situação de vulnerabilidade, oferecendo acolhimento, orientação e encaminhamento para serviços públicos. A pasta ressaltou ainda que as ações continuarão sendo realizadas em conjunto com a Guarda Municipal, com o objetivo de garantir a segurança dos profissionais durante os atendimentos.

O caso segue sob responsabilidade da 77ª DP, que adotará os procedimentos em relação à ocorrência registrada em Icaraí.