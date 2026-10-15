Niterói: homem foi encaminhado à 77ª DP, responsável pelo registro da ocorrência e pelos procedimentos policiais cabíveisDivulgação/Policia Civil
Ameaça após liberação em delegacia mobiliza autoridades em Icaraí
Homem conduzido à 77ª DP por intimidar servidores municipais teria ameaçado incendiar veículos no bairro; caso lembra ocorrência registrada em 2024
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Clin reforça lavagem e limpeza na Amaral Peixoto durante a madrugada
Com apoio da NitTrans, equipes utilizaram três caminhões-pipa com água de reúso para realizar a limpeza da via e das calçadas no Centro de Niterói
Estudantes inauguram centro cultural e transformam antigo refeitório
Após reforma da unidade E.M. Paulo Freire, ambiente ganhou nova função e passou a abrigar a sede do grêmio estudantil e exposições de produções artísticas e culturais dos alunos
Câmeras do CISP ajudam Polícia Civil a prender suspeito de assalto
Após ser localizado com auxílio do sistema de monitoramento do Centro Integrado de Segurança Pública, motoqueiro foi preso na Região Oceânica
Niterói promove manhã de cuidado e bem-estar para mulheres
Evento do Outubro Rosa no próximo domingo, na Praia de Icaraí, terá atividades gratuitas e inclusivas, com atenção especial a mães atípicas e mulheres com deficiência
Niterói fecha com o Governo Federal para trazer financiamentos
Negociação da dívida da carteira previdenciária da década de 1980 vai gerar economia de R$ 100 milhões para o município; ação irá desonerar cofres públicos
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