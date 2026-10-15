Niterói: após fazer história na Viradouro, Raíssa Machado retorna à Sapucaí sete anos depois - Divulgação/Ascom

Niterói: após fazer história na Viradouro, Raíssa Machado retorna à Sapucaí sete anos depoisDivulgação/Ascom

Publicado 15/10/2026 12:48





A confirmação da nova fase aconteceu durante uma noite de muito samba, brilho e glamour na quadra da Vila Isabel, na Zona Norte do Rio. Entre celebridades e influenciadoras presentes, como Virginia Fonseca e Duda Freire, Raíssa roubou a cena ao surgir com um figurino prateado repleto de cristais, pedrarias e transparências, arrancando elogios do público.



Símbolo da força do samba de Niterói, Raíssa retorna à Sapucaí a convite da presidência da Vila Isabel e passa a integrar o seleto time de musas da agremiação azul e branca. Após construir uma trajetória vitoriosa no Carnaval de Niterói como rainha de bateria da Unidos do Viradouro, a niteroiense Raíssa Machado está de volta à Marquês de Sapucaí. Sete anos depois de seu último desfile na avenida, ela reaparece em grande estilo como uma das musas da Unidos de Vila Isabel e já desponta como um dos principais destaques da escola para o próximo Carnaval.A confirmação da nova fase aconteceu durante uma noite de muito samba, brilho e glamour na quadra da Vila Isabel, na Zona Norte do Rio. Entre celebridades e influenciadoras presentes, como Virginia Fonseca e Duda Freire, Raíssa roubou a cena ao surgir com um figurino prateado repleto de cristais, pedrarias e transparências, arrancando elogios do público.Símbolo da força do samba de Niterói, Raíssa retorna à Sapucaí a convite da presidência da Vila Isabel e passa a integrar o seleto time de musas da agremiação azul e branca.

Trajetória marcada pela Unidos do Viradouro



“A Viradouro faz parte da minha história e da minha construção dentro do samba. Tenho muito respeito e gratidão por tudo que vivi lá. Mas abraçar um novo desafio não significa deixar essa história para trás, e sim honrá-la e continuar minha trajetória”, afirmou.



Reconhecida por sua dedicação e pelo carisma que conquistou os amantes do Carnaval, a ex-rainha da escola de Niterói garante que já retomou a rotina de preparação para encarar a maratona dos ensaios e do desfile.



“Não gosto de malhar, não sou fã de academia e nem a louca da dieta. Mas, para chegar bem na Sapucaí, voltei a treinar e estou fazendo uma dieta balanceada. A musa aqui vai sambar do início ao fim nos ensaios e na Sapucaí”, brincou.



E o samba no pé segue intacto. Durante o evento, Raíssa mostrou desenvoltura, simpatia e muita energia, características que a transformaram em uma das personalidades mais admiradas do Carnaval carioca.



Aos 43 anos, ela também falou sobre os desafios e as inseguranças que antecederam seu retorno à avenida.



“Hoje eu estou com 43 anos de idade. Acredite, tive medo de voltar por conta da idade, mas o amor pelo samba falou muito mais alto. Depois de sete anos longe, quando eu vim ao primeiro ensaio, me senti pronta, plena, feliz. Acendeu uma luz e logo esse medo bobo passou. Não existe idade para sambar”, destacou.



Moradora de Niterói, Raíssa divide a rotina entre os estudos de arquitetura, os cuidados com a filha e os compromissos no Carnaval. Agora, de escola nova, ela espera repetir a fama de pé-quente e contribuir para levar a Vila Isabel de volta ao topo.



“Estou feliz demais em fazer parte dessa grande família que é a Vila Isabel. Temos uma comunidade unida, guerreira e apaixonada por sua história. Estamos todos unidos pelo mesmo propósito: trazer a tão sonhada taça de campeã para a Vila. Eu acredito muito nessa vitória”, concluiu.