Niterói: primeiro dia de desfiles das escolas da cidade foi a última sexta-feira - Lucas Benevides

Publicado 22/02/2025 11:08

Niterói – Desde as primeiras horas da manhã desta sexta-feira (21), o brilho dos carros alegóricos das escolas de samba dos Grupos C e B já dava o tom da animação que toma conta da Passarela do Samba, no Caminho Niemeyer, em Niterói. Neste sábado (22), será a vez das agremiações do Grupo A entrarem na avenida. O desfile das escolas de samba é realizado pela Prefeitura de Niterói e conta com uma iluminação especial, garantindo ainda mais brilho à festa. Além disso, 23 blocos levarão um colorido especial a diversas regiões da cidade.

A abertura oficial do carnaval aconteceu nesta sexta-feira (21), por volta das 19h, com a entrega das chaves da cidade pelo prefeito Rodrigo Neves à Corte Momesca. O prefeito esteve acompanhado da vice-prefeita, Isabel Swan, do secretário de Governo e presidente da Comissão de Carnaval, Paulo Bagueira, e do presidente da Niterói Empresa de Lazer e Turismo (Neltur), André Bento. O evento contou com o desfile dos blocos da Neltur e "Não é Não".

"Niterói começou o ano avançando em várias áreas: incluindo idosos, mães atípicas e pessoas com deficiência na Moeda Arariboia; e contratando mais médicos para melhorar a Saúde, mas isso não exclui a possibilidade de a gente investir na cultura e no carnaval. Niterói acredita na importância do carnaval para a cultura do povo brasileiro. Eu tenho certeza que teremos dias de alegria e muita descontração para que os trabalhadores, que estão o ano todo no batente, possam aproveitar essa época do ano para se divertir", declarou o prefeito Rodrigo Neves, ao lado da primeira-dama, Fernanda Sixel Neves.

Os foliões já podem preparar a fantasia, o confete e a serpentina, porque a cidade estará repleta de opções para quem quer aproveitar a festa. A programação completa está disponível no site niteroi.rj.gov.br/carnaval, permitindo que moradores e visitantes escolham onde curtir o carnaval com segurança e infraestrutura adequada. Niterói se destaca por oferecer um carnaval vibrante, que reúne amigos e famílias inteiras, com bailinhos infantis e batuques para todos os gostos.

"Teremos dezenas de blocos de bairros e atrações para todas as idades, além dos desfiles no Caminho Niemeyer. Tudo foi preparado para que a população possa aproveitar o Carnaval em segurança, junto da família. Pedimos para que evitem o consumo de bebida em embalagens de vidro e que identifiquem as crianças. Seguindo esses critérios, vamos ter um Carnaval nota 10 em todos os quesitos", disse o presidente da Neltur, André Bento.

A estimativa de público para os dois dias de desfiles no Caminho Niemeyer é de 5.000 pessoas/dia, resultando em aproximadamente 20 mil pessoas no total, entre público em geral durante os dois dias, somando-se os integrantes das agremiações, espectadores nas arquibancadas, ambulantes em trabalho, além dos visitantes e turistas circulantes na área do entorno do Caminho Niemeyer.

A Prefeitura de Niterói investiu cerca de R$ 450 mil em patrocínio para as escolas de samba, permitindo que as agremiações se organizassem e realizassem um carnaval mais profissional, estimulando a indústria criativa da cidade.

"Primeiro dia do desfile no Caminho Niemeyer e a gente já sente a empolgação do público, que vem recepcionando com carinho as agremiações. Neste sábado, o desfile das escolas do Grupo A promete um belíssimo espetáculo. Convido os niteroienses a participarem do nosso desfile. A revitalização do carnaval de Niterói é uma realidade", considera o secretário municipal de Governo, Paulo Bagueira.

Serviços e Infraestrutura

Saúde: Está disponível um posto médico com três ambulâncias e uma UTI móvel para atendimentos de urgência.

Segurança: O 12º Batalhão de Polícia Militar atua na segurança do evento, com quatro torres de observação estrategicamente posicionadas.

Trânsito: A NitTrans mantém dez reboques e agentes de trânsito em pontos estratégicos para garantir fluidez no entorno do evento.

Corpo de Bombeiros: Equipes de plantão estão dentro da área do desfile para atendimentos emergenciais.

Limpeza: A CLIN atuará com equipes de limpeza ao longo dos dois dias de desfiles.

Alimentação: O local conta com duas praças de alimentação.

O Caminho Niemeyer está localizado na Rua Jornalista Rogério Coelho Neto, s/n, Centro de Niterói.

Fotos: Lucas Benevides, Bruno Alves e Divulgação