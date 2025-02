Niterói: Caminho Niemeyer é palco do Carnaval 2025 da cidade - Divulgação

Niterói: Caminho Niemeyer é palco do Carnaval 2025 da cidadeDivulgação

Publicado 21/02/2025 19:46

Niterói – A Prefeitura de Niterói, por meio da NitTrans, organizou uma operação especial de trânsito para os desfiles das Escolas de Samba em Niterói, que acontecem nesta sexta (21) e sábado (22) no Caminho Niemeyer. A ação tem como objetivo organizar o trânsito, priorizando a segurança do público. Haverá interdição do tráfego nas vias do entorno da região e mudança nas rotas dos ônibus que seguem em direção ao Terminal João Goulart. Operadores de trânsito estarão estrategicamente posicionados para garantir a fluidez nas vias de acesso ao Caminho Niemeyer.

Durante os dois dias de carnaval, as ruas Professor Plínio Leite, Doutor Fróes da Cruz, Saldanha Marinho e Marquês de Caxias estarão interditadas a partir da Rua Um. As ruas paralelas estarão com estacionamento proibido. O acesso dos ônibus ao Terminal João Goulart se dará pela Rua Doze, vindo da Av. Rio Branco.

Os motoristas que desejam acessar o estacionamento da Suten, localizado ao lado Caminho Niemeyer, deverão seguir pela Avenida Visconde do Rio Branco e entrar na Marquês de Caxias. O acesso ao estacionamento será feito pela Rua Um, que ganhará um trecho de mão dupla até a Rua Doze e, ao final, será possível acessar a parada dos carros. Não será permitido estacionar nas ruas de acesso ao Caminho Niemeyer e ao Terminal Rodoviário. Os motoristas que desejarem estacionar seus veículos poderão utilizar as vagas dos estacionamentos da Suten e os particulares localizados na Visconde do Rio Branco e seus arredores.

Será instituído ponto de táxi na Rua Marquês de Caxias, próximo a entrada do Caminho Niemeyer. O ponto de vans será deslocado para a Dr. Fróes da Cruz, no lado direito de circulação da via, entre a Visconde do Rio Branco e a Visconde de Itaboraí.