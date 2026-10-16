Niterói: coleções de brinquedos estão virando revival para adultos da cidade - Divulgação/Ascom

Niterói: coleções de brinquedos estão virando revival para adultos da cidadeDivulgação/Ascom

Publicado 16/10/2026 08:00

O universo dos brinquedos deixou de ser exclusividade das crianças. Em Niterói, cada vez mais adultos têm investido em bonecos, miniaturas, cartas colecionáveis, pelúcias e produtos ligados à cultura pop, acompanhando uma tendência global conhecida como mercado "kidult", termo utilizado para definir consumidores adultos de produtos tradicionalmente associados ao público infantil.

Impulsionado pela nostalgia, mas também pelo interesse em franquias, coleções e entretenimento, o segmento vem ganhando força no Brasil. Dados da consultoria Circana apontam que, em 2025, o setor de brinquedos registrou crescimento de 7% nos principais mercados monitorados pela empresa, enquanto a categoria de colecionáveis avançou 32%, ampliando sua participação nas vendas do segmento.

Para o professor e coordenador de Marketing da Uniasselvi, Rodrigo Borsatto Sommer da Silva, o fenômeno vai além da simples lembrança da infância. “Hoje, muitos consumidores possuem autonomia financeira para adquirir produtos que desejavam quando eram crianças. Além disso, esses itens passaram a representar identidade, entretenimento, decoração, coleção e pertencimento a determinados grupos”, explica.

Moradora de Niterói mantém coleção da infância preservada

A administradora Antônia Fontes, de 45 anos, moradora da Região Oceânica de Niterói, é um exemplo desse movimento. Ela mantém guardados brinquedos que marcaram sua infância, entre eles bonecas, bonecos do Mickey e pequenas casinhas.

Segundo ela, a coleção foi preservada ao longo dos anos graças ao cuidado da mãe. A intenção agora é repassar esse patrimônio afetivo para a próxima geração da família.

"Todos os meus brinquedos foram guardados pela minha mãe. Como não tenho filhos, pretendo presentear minha sobrinha quando ela estiver um pouco maior. É uma forma de manter vivas essas lembranças", relata.

Especialistas destacam que, embora a nostalgia seja um dos fatores que estimulam esse consumo, ela não é a única motivação. Muitos adultos se interessam por personagens, séries e coleções que conheceram recentemente, sem qualquer vínculo com a infância.

Cultura pop fortalece comunidades e influencia consumo

O crescimento do mercado também acompanha a consolidação da cultura pop como parte do cotidiano de diferentes gerações. Filmes, séries, videogames, animações e franquias internacionais criaram comunidades de fãs que permanecem ativas por décadas.

Nesse cenário, colecionadores deixaram de atuar apenas como consumidores e passaram a influenciar diretamente o mercado. Redes sociais, vídeos de unboxing, fóruns especializados e grupos de discussão ajudam a impulsionar lançamentos e a fortalecer a relação entre marcas e público.

Segundo Rodrigo, as empresas têm investido em produtos cada vez mais sofisticados para atender esse perfil de consumidor, com edições limitadas, acabamento premium, embalagens especiais e maior fidelidade aos personagens originais.

O especialista ressalta ainda que o principal desafio para as marcas é equilibrar nostalgia e inovação. Para ele, resgatar personagens clássicos não garante sucesso automático. A estratégia precisa oferecer qualidade, autenticidade e uma experiência que faça sentido para o consumidor atual.

Em cidades como Niterói, onde comunidades de fãs, eventos temáticos e grupos de colecionadores se tornam cada vez mais comuns, o mercado kidult reflete uma mudança de comportamento: brinquedos e itens colecionáveis deixaram de ser vistos apenas como objetos de infância e passaram a representar memória afetiva, estilo de vida e conexão entre pessoas que compartilham os mesmos interesses.