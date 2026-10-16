Niterói: Espaço Empreender Mulher integra as estratégias da cidade para o enfrentamento à violência de gênero e oferece uma estrutura pensada para empreendedoras - Reprodução/Internet

Niterói: Espaço Empreender Mulher integra as estratégias da cidade para o enfrentamento à violência de gênero e oferece uma estrutura pensada para empreendedorasReprodução/Internet

Publicado 16/10/2026 08:40





Desde a inauguração, em 2021, o Espaço Empreender Mulher integra as estratégias da cidade para o enfrentamento à violência de gênero e oferece uma estrutura pensada para empreendedoras, trabalhadoras autônomas e mulheres que desejem tirar uma ideia do papel ou fortalecer um negócio já existente. A ampliação representa um avanço na política pública de incentivo ao empreendedorismo feminino, com ambientes voltados à inovação, à criatividade e à qualificação profissional.



“Nosso objetivo é ampliar oportunidades, fortalecer a autonomia econômica das mulheres e garantir que cada participante encontre aqui acolhimento, conhecimento e uma rede de apoio capaz de impulsionar seus projetos. Investir no empreendedorismo feminino é investir na independência, na dignidade e na transformação da vida de muitas mulheres”, afirma Thaiana Ivia, secretária municipal da Mulher.



O Espaço Empreender Mulher oferece estações de trabalho, sala de reuniões com capacidade para até 12 pessoas, área infantil e ponto colaborativo de vendas, o COLAB, que dá visibilidade aos produtos e serviços das participantes do programa Mulher Líder. Entre as novidades, estão uma sala multimídia, o laboratório maker de moda criativa, o estúdio audiovisual Click Delas e um espaço multiuso com acesso gratuito à internet e computadores disponíveis. A estrutura recém-inaugurada permite ampliar a oferta de cursos, oficinas e capacitações, aproximando ainda mais as mulheres de ferramentas, conhecimentos e recursos importantes para desenvolver negócios e projetos.



“O Espaço Empreender é um equipamento da Prefeitura que trabalha com a construção de portas de saída da violência doméstica, mas, principalmente, no empoderamento e no empreendedorismo feminino, através de capacitações, fortalecimento do ambiente de trabalho e conexões femininas no Mulher Líder. A expansão desse equipamento é fundamental, porque será possível atender mais mulheres no espaço lab maker, na sala multiuso, em um trabalho de audiovisual. Estou muito feliz com essa entrega, vamos seguir fazendo de Niterói uma cidade território de direitos, em especial os direitos das mulheres”, ressalta a primeira-dama Fernanda Neves. Em Niterói, oferecer às mulheres a oportunidade de conquistar a independência financeira está entre as prioridades da gestão municipal. Nesta quarta-feira (14), foi inaugurada a expansão do Espaço Empreender Mulher , primeiro coworking público feminino da América Latina, vinculado à Secretaria Municipal da Mulher. Os novos ambientes incluem sala multimídia, estúdio audiovisual e espaço multiuso com acesso gratuito a computadores e internet.Desde a inauguração, em 2021, o Espaço Empreender Mulher integra as estratégias da cidade para o enfrentamento à violência de gênero e oferece uma estrutura pensada para empreendedoras, trabalhadoras autônomas e mulheres que desejem tirar uma ideia do papel ou fortalecer um negócio já existente. A ampliação representa um avanço na política pública de incentivo ao empreendedorismo feminino, com ambientes voltados à inovação, à criatividade e à qualificação profissional.“Nosso objetivo é ampliar oportunidades, fortalecer a autonomia econômica das mulheres e garantir que cada participante encontre aqui acolhimento, conhecimento e uma rede de apoio capaz de impulsionar seus projetos. Investir no empreendedorismo feminino é investir na independência, na dignidade e na transformação da vida de muitas mulheres”, afirma Thaiana Ivia, secretária municipal da Mulher.O Espaço Empreender Mulher oferece estações de trabalho, sala de reuniões com capacidade para até 12 pessoas, área infantil e ponto colaborativo de vendas, o COLAB, que dá visibilidade aos produtos e serviços das participantes do programa Mulher Líder. Entre as novidades, estão uma sala multimídia, o laboratório maker de moda criativa, o estúdio audiovisual Click Delas e um espaço multiuso com acesso gratuito à internet e computadores disponíveis. A estrutura recém-inaugurada permite ampliar a oferta de cursos, oficinas e capacitações, aproximando ainda mais as mulheres de ferramentas, conhecimentos e recursos importantes para desenvolver negócios e projetos.“O Espaço Empreender é um equipamento da Prefeitura que trabalha com a construção de portas de saída da violência doméstica, mas, principalmente, no empoderamento e no empreendedorismo feminino, através de capacitações, fortalecimento do ambiente de trabalho e conexões femininas no Mulher Líder. A expansão desse equipamento é fundamental, porque será possível atender mais mulheres no espaço lab maker, na sala multiuso, em um trabalho de audiovisual. Estou muito feliz com essa entrega, vamos seguir fazendo de Niterói uma cidade território de direitos, em especial os direitos das mulheres”, ressalta a primeira-dama Fernanda Neves.

Iniciativa e infraestrutura especializada



A expansão reforça o papel do equipamento como espaço de acolhimento, aprendizado, conexão e oportunidades. Além da infraestrutura de trabalho, a iniciativa promove o acesso à informação, à qualificação profissional e ao networking, reconhecendo que empreender exige não apenas recursos e conhecimento, mas também orientação, confiança e uma rede capaz de apoiar cada etapa dessa jornada.



O Espaço Empreender Mulher também integra as estratégias de enfrentamento à violência contra as mulheres em Niterói. Ao contribuir para a geração de renda, a qualificação profissional e o desenvolvimento de negócios, a iniciativa amplia as possibilidades para que mulheres em situação de violência reconstruam suas trajetórias com mais independência e segurança.



O equipamento acolhe mulheres que desejam empreender, se qualificar ou desenvolver seus negócios. Por meio de capacitações, do incentivo à geração de renda e do acesso a uma rede de apoio, a iniciativa fortalece a autonomia econômica, amplia perspectivas e contribui para que mais mulheres construam seus projetos de vida com independência e segurança.



Formação e fortalecimento de redes

O equipamento também abriga o Programa Mulher Líder, criado em 2021 pela Prefeitura de Niterói, por meio da Secretaria Municipal da Mulher, em parceria com instituições como o Sebrae, a Associação Comercial e Industrial do Estado do Rio de Janeiro (ACIERJ), a Firjan SENAI e a SocialTec, entre outras.



Ao longo de 11 turmas, o programa já qualificou mais de 600 mulheres, promovendo formação em áreas como liderança, gestão, tecnologia, marketing, finanças, desenvolvimento pessoal e habilidades socioemocionais. A iniciativa contribui para o fortalecimento dos negócios, estimula a troca de experiências e amplia a participação das mulheres no ambiente empreendedor.



