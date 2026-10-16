Niterói: o cantor e compositor da nova geração da MPB, Theo BIal, vem mostrar sua música no evento gratuito Papos & Sabores - Fernanda Assis Foto/Ascom

Niterói: o cantor e compositor da nova geração da MPB, Theo BIal, vem mostrar sua música no evento gratuito Papos & SaboresFernanda Assis Foto/Ascom

Publicado 16/10/2026 08:10

Música, histórias, sabores e encontros marcam mais uma edição do Papos & Sabores , evento que promove uma experiência cultural que integra música, conversa e gastronomia. No dia 17 de outubro, a partir das 15h30, no Solar do Jambeiro, o público poderá acompanhar uma programação especial com a participação do cantor e compositor Theo Bial, a apresentação musical de Karina Pontes e o encontro entre o músico Celso Fonseca e o chef Vicente Maia.

A proposta do projeto é aproximar o público dos artistas por meio de um bate-papo musical conduzido por Celso Fonseca, que recebe convidados para compartilhar histórias, experiências e referências de suas trajetórias. Paralelamente, o chef Vicente Maia comanda a cozinha e prepara pratos inspirados na vida e na carreira dos participantes, estabelecendo uma conexão entre a música e a gastronomia. Ao final da atividade, haverá degustação do prato preparado pelo chef, mediante inscrição prévia, com 30 vagas disponíveis.

A programação começa às 15h, com a abertura do evento. Às 15h30, a cantora, compositora e percussionista Karina Pontes sobe ao palco para a apresentação de abertura. Dona de uma voz grave e imponente, a artista desenvolve um trabalho que percorre as múltiplas facetas da música brasileira, valorizando a diversidade de ritmos e expressões da cultura nacional.

A partir das 16h40, o encontro reúne Celso Fonseca, Vicente Maia e o convidado especial Theo Bial. A conversa musical e a experiência gastronômica prometem revelar influências, memórias e histórias que atravessam a trajetória do artista, em uma combinação de música, diálogo e sabores.

Celso Fonseca: uma trajetória de destaque na MPB

Com uma carreira iniciada profissionalmente em 1981, Celso Fonseca é um dos músicos brasileiros mais atuantes no cenário da Música Popular Brasileira. Reconhecido inicialmente por seu trabalho como guitarrista, tocou e gravou com grandes nomes da música nacional e internacional, entre eles Gilberto Gil, Milton Nascimento, Djavan, Gal Costa, Jorge Ben Jor, Chico Buarque, Caetano Veloso, Elza Soares, Marisa Monte, Adriana Calcanhotto, João Bosco, Raul Seixas e o lendário guitarrista Carlos Santana.

Sua atuação como produtor musical começou em 1986, com um disco de Vinícius Cantuária. Ao longo dos anos, trabalhou com artistas como Gilberto Gil, Gal Costa, Daniela Mercury, Virgínia Rodrigues, Zeca Baleiro, Paulinho Moska, Mart'nália e Paula Morelenbaum, entre muitos outros.

Como compositor, iniciou sua trajetória em 1983, tendo o letrista Ronaldo Bastos como um de seus principais parceiros. Juntos, assinaram a canção “Sorte”, gravada por Gal Costa e Caetano Veloso. Suas composições também ganharam interpretações de artistas como Nana Caymmi, Maria Bethânia, Daniela Mercury, Zizi Possi, Ney Matogrosso e Ana Carolina, consolidando sua contribuição para a música brasileira.

Theo Bial: a Bossa Nova e a riqueza da cultura brasileira

Cantor e compositor carioca, Theo Bial encontrou na Bossa Nova uma de suas principais referências musicais ao assistir ao documentário Coisa Mais Linda, durante sua passagem pela Berklee College of Music, em Boston, nos Estados Unidos. A partir desse contato, o gênero passou a exercer influência marcante em sua sonoridade, ao lado das diferentes vertentes do samba e de outras manifestações da cultura popular brasileira.

Em suas canções, Theo explora as diversas facetas do amor e expressa sua admiração pelas riquezas do Brasil, da natureza às grandes culturas urbanas. Sua produção dialoga com a tradição da música brasileira e com a busca por uma identidade artística própria, em uma combinação de referências que promete render boas histórias durante o bate-papo com Celso Fonseca.

Vicente Maia: gastronomia como experiência cultural

A experiência gastronômica fica a cargo do chef Vicente Maia Abreu, profissional graduado e pós-graduado em gastronomia, com formação internacional pelo ICIF, na Itália. Com ampla experiência em gestão de cozinhas, consultoria, treinamento e desenvolvimento de projetos educacionais, é proprietário da VM Consultoria, do Vicente Maia Buffet e da Escola Vicente Maia Experiências Gastronômicas.

Ao longo de sua carreira, atuou como coordenador acadêmico e professor por mais de uma década, além de trabalhar como chef e consultor em restaurantes, hotéis e eventos gastronômicos. Membro da FIC, combina experiência prática e atuação na formação de profissionais da área.

No Papos & Sabores, Vicente Maia transforma referências e histórias dos convidados em inspiração para a cozinha, ampliando a experiência do público por meio dos sabores e da memória afetiva que a gastronomia pode despertar.

Serviço

Papos & Sabores — Celso Fonseca recebe Theo Bial

Atrações: Theo Bial, Celso Fonseca e chef Vicente Maia

Abertura musical: Karina Pontes

Data: 17 de outubro

Horário: Abertura às 15h; apresentação de Karina Passos às 15h30; encontro gastronômico e musical a partir das 16h40

Local: Solar do Jambeiro

Endereço: Rua Presidente Domiciano, 195, Ingá, Niterói – RJ

Entrada: Gratuita

Degustação: Inscrição prévia, limitada a 30 participantes